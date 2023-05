Masło za 3,49 zł. Ta promocja trwa aż do soboty

Promocje na masło regularnie przyciągają klientów do sklepu. Takie od czasu do czasu proponują m.in. Biedronka i Lidl. Ostatnio właśnie w tych dyskontach mieliśmy okazję kupić te produkty za mniej niż 4 zł. Tym razem zaoszczędzimy zaglądając do Kaufland. Sprawdzamy, jakie są warunki akcji.

Promocja na masło w Kaufland

Od 18 do 20 maja klienci sieci Kaufland mają okazję korzystać z wielu promocji. Jedna z najatrakcyjniejszych dotyczy masła. Mowa o produkcie marki Łaciate 200 g. Normalnie trzeba za niego zapłacić aż 6,99 zł, a teraz zapłacimy o połowę mniej. Cena 3,49 zł obowiązuje pod warunkiem, że pokażemy przy kasie kartę lojalnościową.

Konsumenci zainteresowani promocją muszą pamiętać też o limitach. Niestety każdego dnia można zabrać maksimum 6 kostek masła na jeden paragon i kartę. Przy zakupie większej ilości obowiązuje już regularna cena. Jeśli komuś zależy na zrobieniu większych zapasów, ma szansę zrealizować zakupy jeszcze w piątek i sobotę, co daje łącznie, możliwość zabrania 12 kostek w cenie 3,49 zł za jedną.

To też czeka na klientów Kaufland

Klienci dyskontu mogą zaoszczędzić nie tylko za zakupie masła. Na miejscu przeceniono też m.in. polskie truskawki – za opakowane 500 g zapłacimy 8,99 zł, zamiast 16,99 zł, Raffaello – kosztuje 14,99 zł, zamiast 19,99 zł czy wszystkie kosmetyki do pielęgnacji twarzy od Nivea – tańsze o 25 proc. Większość rabatów dotyczy jednak osób z kartami lojalnościowymi.

Jeśli szukacie okazji, warto sprawdzić, co mają w zanadrzu inne sklepy. Przykładowo tylko teraz mamy szansę kupić olej za 6,99 zł. Warunkiem jest udanie się do francuskiej sieci Intermarche. To doskonała okazja, bo normalnie butelka produktu marki O LA LA!, kosztuje aż 10 zł.