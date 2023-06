Darmowe hot-dogi w Żabce. Sposób na ich zdobycie jest bardzo prosty

Akcja z darmowymi hot-dogami w Żabce rozpoczęła się 8 maja i trwa do 25 czerwca. Przed nami ostatnie szanse na to, by zdobyć darmowy przysmak. Zasady promocji są bardzo proste, wystarczy pojawić się w sklepie w konkretne dni i spełnić jeden warunek.

Darmowy hot-dog w Żabce. Akcja kończy się w czerwcu

Osoby zainteresowane darmowym hot-dogiem z Żabki muszą zrobić zakupy na miejscu między poniedziałkiem a czwartkiem. Jako że akcja trwa do 25 czerwca, oznacza to, że po weekendzie jeszcze przez trzy tygodnie będziemy mieli szansę na gratisy. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest kupienie produktów za minimum 10 zł – niestety nie wlicza się mocny alkohol, papierosy, leki, suplementy i produkty dla niemowląt.

Po zrobieniu zakupów za minimum 10 zł w Żabce kasjer poda nam kupon na odbiór darmowego hot-doga. Można z niego skorzystać wyłącznie w weekend następujący po tygodniu, w którym go otrzymaliśmy – między piątkiem a niedzielą. Bon znajduje się na paragonie, dlatego trzeba uważać, by go odebrać i nie wyrzucić zaraz po zakupach.

Takie hot-dogi otrzymamy za darmo w Żabce

Akcja dotyczy wielu hot-dogów dostępnych na miejscu. Klienci mogą zamówić, produkt o maksymalnej wartości 5,99 zł. W takiej cenie możemy kupić wariant z parówką z szynki i sosami od Heinza, z kabanosem i z suszoną i podwędzaną kiełbaską, z kiełbaską bekon + ser oraz z parówką bez mięsa. Niektóre rodzaje dostępne są tylko w wybranych placówkach.

Z regulaminu aktualnej akcji wynika, że na klientów czekają nie tylko darmowe hot-dogi, ale również frytek – te dostępne są tylko w niewielu sklepach, a ich listę można znaleźć na stronie internetowej sieci. Maksymalna wartość rabatu dla frytek wynosi 3,99 zł, w ramach jednej transakcji można skorzystać z jednego wybranego bonu.

