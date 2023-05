Piwo za darmo w Żabce. Wystarczy wziąć udział w akcji promocyjnej

Jeśli jesteście zainteresowani promocją na piwo, możecie zajrzeć do Żabki. W najnowszej gazetce promocyjne sieci pojawiła się informacja o zdrapkach, bonach i darmowych trunkach. Sprawdzamy, jak wziąć udział w sezonowej loterii.

Promocja na piwo w Żabce. Czekają darmowe trunki

Na klientów Żabki czekają zdrapki z nagrodami w postaci bonów do wykorzystania w sklepie i milionów butelek piwa. Akcja rozpoczęła się 24 maja i potrwa do 20 czerwca. Aby wziąć udział, należy kupić 4 trunki Heineken, Desperados, Warka lub Żywiec. Następnie otrzymamy zdrapkę od sprzedawcy. Do obiegu wkroczyło 3 471 000 takich kuponów, więc szansę na wygraną są bardzo duże.

Piwa, które można otrzymać za darmo dzięki wygranej to butelka 500 ml Heineken, puszka 500 ml Żywiec, butelka 400 ml Desperados, puszka 500 ml Desperados, puszka 500 ml Warka Energy i puszka 500 ml Warka Lager. Sieć zdradziła, że w ofercie ma łącznie miliony piwnych nagród.

Nie tylko piwo za darmo w Żabce. Można wygrać też bony

Na klientów Żabki czekają bony na zakupy o wartości 10, 20, 50 i 100 zł. Można je wykorzystać podczas dowolnych zakupów w placówce tej sieci. O tym, czy wygraliśmy, dowiadujemy się natychmiast po otrzymaniu wcześniej wspomnianej zdrapki. Wystarczy ją sprawdzić, by wiedzieć, jaka atrakcja na nas czeka. Sieć zaznacza, że wygrywa co trzeci kupon.

Warto zauważyć, że ceny piw, które biorą udział w akcji, nie są wygórowane. Teraz Warkę można kupić o 37 proc. taniej, Desperadosa o 51 proc. taniej, Heinekena po 4,50 zł za butelkę, a Żywica po 2,80 zł. Warunkiem często jest podejście do kasy z wymaganą ilością – zasady różnią się w zależności od marki trunku.

Nie każdy może wziąć udział w akcji, bowiem skierowana jest ona wyłącznie dla osób pełnoletnich. Napoje alkoholowe szkodzą zdrowiu i sprzedawane są wyłącznie osobą, które ukończyły co najmniej 18 lat.

