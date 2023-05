Z Biedronką zrobimy zakupy przez całą dobę. Wielka zmiana na weekend

Biedronka wprowadziła pewne zmiany w godzinach działania swoich sklepów. Powodem są odbywające się w ten weekend Juwenalia. W niektórych miastach przez te trzy dni kilka sklepów będzie czynne przez całą dobę. Dotyczy to punktów w pobliżu miasteczek studenckich w Toruniu i Lublinie. Oprócz zmiany godzin otwarcia, Biedronka wprowadziła również specjalne, studenckie promocje.

Biedronka czynna całą dobę

Z piątku na sobotę cztery Biedronki będą czynne całodobowo. W Toruniu będzie to placówka przy ulicy Fałata 21. W Lublinie natomiast cały czas działać będą sklepy przy ul. B. Prusa, Okopowej 3 oraz Lipowej. W sobotę wszystkie te punkty zamykane będą o godzinie 23:30.

W przyszłym tygodniu podobnie będzie we Wrocławiu. Z okazji Juwenaliów trzy placówki sieci Biedronka czynne będą do godziny 2:00. Dotyczy to sklepów przy ul. Bacciarellego 56, Wróblewskiego 7 i przy placu Grunwaldzkim 12/14.

Specjalne promocje na Juwenalia

Biedronka wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich swoich klientów. Dlatego też z okazji Juwenaliów stworzyła specjalną promocję studencką. W Toruniu w sklepie przy ul. Fałata 21 będzie można kupić taniej trzy produkty.

Piwa Desperados Original 500 ml – 5,49 zł za butelkę przy zakupie dwóch;

Chipsy Crunchips 140 g – druga paczka tańsza o 50 procent. Dotyczy to produktu o niższej cenie;

Kabanosy Tarczyński – przy zakupie dwóch paczek, druga z nich kosztować będzie złotówkę.

Wszystkie wspomniane promocje wymagają posiadania karty Moja Biedronka lub aplikacji w telefonie.

Całodobowa Biedronka nie jest czymś nowym

Wydłużenie godzin otwarcia sklepów z okazji Juwenaliów to ciekawy krok ze strony Biedronki. Nie jest to jednak pierwsza taka akcja firmy od początku tego roku. Ostatni raz wydłużenie godzin otwarcia Biedronek miało miejsce przed majówką.

W sobotę, 29 kwietnia ponad 3000 placówek czynnych było aż do godziny 23:00. Taka sama godzina zamknięcia obowiązywała w niedzielę, 30 kwietnia. Spowodowane było to faktem, iż niedziela ta była trzecią w roku niedzielą handlową.

