Ukryta funkcja w karcie Moja Biedronka. Wystarczy kliknąć, by zadziałało

Użytkownicy karty Moja Biedronka mogą ulec zaskoczeniu. Wszystko przez to, że dotarliśmy do informacji, która dla wielu osób, długo był niedostępna. Chodzi o ukrytą funkcję, którą zawiera aplikacja dyskontu. Mało, kto ma pojęcie, jak działa, a wystarczy jedno kliknięcie.

Karta Moja Biedronka ma ukrytą funkcję

Karta lojalnościowa Moja Biedronka stworzona została przez jeden z najbardziej rozpoznawalnych dyskontów w kraju. Producenci dobrze obmyślili jej funkcjonalność, jednak nie każdy wie o niej wszystko. Okazuje się, że klienci mogą udostępniać swoje oferty promocyjne innym członkom rodziny lub znajomym, mało kto jednak o tym słyszał.

Dzięki włączeniu mało znanej opcji mamy szansę cieszyć się bogatszą ofertą promocji – zwłaszcza jeśli osoby, które wybierzemy do współdzielenia karty, robią na co dzień zakupy w zupełnie innych placówkach niż my. Okazuje się, że różnice w asortymencie bywają dość spore i nie zawsze możemy skorzystać z rabatu na dany produkt, bo nie ma go w naszym sklepie

Tak włączysz ukrytą funkcję karty Moja Biedronka

Do uruchomienia ukrytej funkcji w karcie Moja Biedronka wystarczy jedno kliknięcie aplikacji sieci. Na początku trzeba wejść w panel główny i wybrać opcję trzech kropek, zlokalizowaną w prawym górnym roku. Następnie przechodzimy do zakładki „profil”, a kolejno musimy wyszukać okno o nazwie „Wspólne konto Moja Biedronka” – tam pojawi się czerwony komunikat z przyciskiem „zaproś” – po kliknięciu niego możemy dodać dwie różne osoby do współdzielenia karty – wystarczy podać ich numer telefonu.

Wystarczy tylko tyle, by móc cieszyć się dodatkowymi ofertami. Biedronka przypomina również o opcji shakeomatu dostępnego w aplikacji. Dzięki niemu z koeli można mnożyć dostępne oferty. Wspomniana funkcjonalność wydaje promocje spersonalizowane pod konkretnych klientów. Wystarczy dwa razy dziennie "wstrząsnąć" telefonem.

