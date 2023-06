Wszystko do ogrodu o 50 proc. taniej. Idealna okazja w Lidlu chwilę przed długim weekendem

Jeśli jeszcze nie rozpoczęliście wiosennych porządków i planujecie prace ogrodowe, macie okazje zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze gadżety w promocyjnych cenach. Od 2 do 10 czerwca w Lidlu trwa akcja zniżkowa, która dotyczy produktów marek Parkside, Livarno Home oraz Play Tive.

Promocja w Lidlu. Idealna na długi czerwcowy weekend

Z najnowszej gazetki promocyjnej Lidla dowiedzieliśmy się, że wystartowała tam nowa akcja promocyjna. Aż o 50 proc. taniej zapłacimy za każdy drugi tańszy produkt z kategorii sprzęt i narzędzia ogrodnicze, akcesoria do podlewania, doniczki, oświetlenie i dekoracje do ogrodu oraz huśtawki i piaskownice. Jak widać, z okazji skorzystają nie tylko dorośli, ale również dzieci.

Wystarczy podejść do kasy z dwoma artykułami lub ich wielokrotnością, by druga rzecz kosztowała o połowę mniej. Akcja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych do 10 czerwca lub wyczerpania zapasów. Lidl jak zwykle zaznacza, że dostęp do produktów może się różnić w poszczególnych placówkach – z doświadczenia wiadomo, że im większą wybierzmy, tym lepiej.

Takie produkty ogrodowe proponuje Lidl

Produkty ogrodowe dostępne w Lidlu mogliśmy już obserwować przez kilka ubiegłych tygodni. Większość z nich regularnie pojawiała się w cotygodniowych gazetkach. Sieć oferuje m.in. sztuczną trawę w cenie 32,99 zł za 2 metry kwadratowe, reflektory solarne LED w cenie 39,99 zł, piaskownicę z daszkiem ze świerku i jodły w cenie 299 zł, akumulatorową podkaszarkę Parkside w cenie 169 zł czy podkaszarkę elektryczną PRT 550 A5 Parkside w cenie 169 zł.

Ponadto w sklepach nie powinno zabraknąć skrzyni ogrodowej w cenie 249 zł, pokrowca na meble ogrodowe w cenie 39,99 zł czy osłon na balkon lub ogrodzenie ogrodowe w cenie 49,99 zł. Oczywiście najwięcej zaoszczędzimy, wybierając dwa produkty w takich samych cenach. Przykładowo jeśli wybierzemy piaskownicę w cenie 299 zł, za drugą zapłacimy prawie 150 zł mniej.

Przypominamy, przed nami długi czerwcowy weekend, bo 8 czerwca w czwartek wypada Boże Ciało, a to dzień wolny od pracy. Jeśli ktoś dodatkowo zdecydował się na urlop 9 czerwca w piątek, może cieszyć się aż 4 dniami wolnego. To świetny czas nie tylko na odpoczynek, ale również na aranżowanie ogrodu – można zainstalować w nim atrakcje dla dzieci, zająć się koszeniem trawy lub uzupełnieniem oświetlenia.

Czytaj też:

Lidl kusi pracowników podwyżkami. Niektórym dorzuca służbowe autoCzytaj też:

Nowe ceny w Lidlu i Biedronce. Są limity na produkty