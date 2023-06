Summer dog w Żabce, czyli nowość na wakacje. Kupisz ją tylko w tym sezonie

Miłośnicy ciepłych przekąsek z Żabki na pewno będą pod wrażeniem. W najnowszej gazetce promocyjnej sieć pochwaliła się zupełnie nowym produktem wprowadzonym specjalnie na wakacje. Chodzi o Summer Doga, który ma przyciągać nie tylko smakiem, ale i kolorem.

Summer Dog w Żabce. Limitowana seria na lato

Żabka przedstawiła nowe gościa, który pojawił się w towarzystwie dobrze już znanych przysmaków. W ofercie sieci czeka na nas David Summerdog – mowa o hot-dogu w klasycznej bułce z dziurką, parówką o smaku mango oraz sosami summer mango i summer pomidor-mięta. Bułka i kiełbasa są żółte dzięki kurkumie, ale i dzięki mango. Brzmi bardzo egzotycznie i dość nietypowo. Czy produkt znajdzie swoich fanów?

Widać, że sieć chciała stworzyć coś pożywnego i słodkiego zarazem, co przypadnie do gustu m.in. fanom pizzy hawajskiej. To edycja limitowana, którą znajdziemy w sklepach wyłącznie latem. Promocyjna cena jednego hot-doga wynosi 3,99 zł –tyle zapłacimy 23 czerwca w ramach happy hours między godziną 9 a 13. Warto przypomnieć, że wspomniana przekąska niebawem obchodzi swoje święto – wypada 4 lipca. Być może to będzie pretekst, by jej spróbować?

Nowego Summer Doga ma przygotowywać robot Robbie, czyli maszyna stworzona specjalnie dla konceptu Żabka Nano. Znajdziemy go przy ul. Dobrej 54 w Warszawie.

To nie pierwszy taki hit w Żabce

Żabka wielokrotnie zaskakiwała już klientów nietypowymi hot-dogami. Wcześniej głośno było m.in. o takim w czarnej bułce i różowym love dogu. To zawsze są czasowe oferty, które nawiązują do danego miesiąca lub sezonu. Jak wynika, ze statystyk ciepłe przekąski tej sieci cieszą się dużą popularnością.

Z informacji podanych przez serwis wiadomościhandlowe.pl Żabka Polska w ub.r. sieć sprzedała prawie 74 mln hot dogów, a w najlepszym sprzedażowo dniu – ok. 370 tys. hot dogów, czyli wydawała jednego co 3 sekundy.

Poza hot-dogami w Żabce znajdziemy również panini m.in. z kurczakiem, chorizo lub szynką i jalapeno, a także wrapy czy kebaby. Tego typu kanapki nie kosztują zwykle więcej niż 14 zł za sztukę.

