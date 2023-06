Większość Polaków spędzi urlop w kraju. Planujemy krótki wypoczynek

W sobotni poranek na dworcu kolejowym Warszawa Centralna przewijały się tłumy podróżnych. Tysiące rodziców odprowadzało swoje pociechy na główną halę, gdzie miały miejsce kolejne zbiórki dzieci przed wyjazdem na wymarzone kolonie. Podobne obrazki można było spotkać także w niedzielę.

Z licznych rozmów, wynika, że większość z tych osób spędzi w tym roku urlop w kraju. „Wakacje za granicą są coraz droższe” — powtarzali niczym mantrę rodzice. – Teraz nasze dzieci wyjechały na kolonie, a w sierpniu pojadą z nami nad polskie morze — mówili zgodnie Adam i Natalia, rodzice dwójki małych dzieci. Podobne wnioski na temat wyjazdów wakacyjnych można wysnuć zarówno po analizach opracowanych przez różne instytucje, jak i rozmowach z ekspertami.

Większość osób deklaruje, że spędzi urlop w Polsce

Z badania przeprowadzonego przez Minds & Roses na zlecenie Związku Banków Polskich wynika, że ponad połowa respondentów (58 proc.) planuje spędzić tegoroczne wakacje w kraju. Co piąty ankietowany (22 proc.) ma w planach zagraniczny wyjazd, zaś 14 proc. zadeklarowało, że zostanie w domu. Pozostały odsetek (6 proc.) jeszcze nie wie, jak spędzi tegoroczny urlop.

O wakacyjne plany rodaków pytali również przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej. Z badania, które zostało przeprowadzone na przełomie maja i czerwca wynika, że 65 proc. Polaków zamierza spędzić tegoroczne wakacje poza miejscem stałego zamieszkania. Co trzecia osoba planuje jeden wyjazd, a co piąty ankietowany zadeklarował, że zamierza wybrać się na co najmniej dwa wakacyjne wojaże.

Wiele osób nie ma żadnych planów. Urlop zamierzają spędzić w domu

16 proc. badanych nie ma żadnych planów związanych z urlopem i zamierza spędzić cały lipiec oraz sierpień w domu. Z kolei co piąty respondent planuje krótkie, najczęściej jednodniowe wycieczki w pobliżu miejsca zamieszkania. Z badania wyłania się jeszcze jeden istotny trend.

Niemal dwie trzecie podróżnych zadeklarowało, że swój urlop wakacyjny spędzi w kraju. Za granicę planuje wyjechać 28 proc. ankietowanych. Większość z tych osób, bo aż 65 proc. planuje krótkie wyjazdy, nie dłużej niż na 7 dni (6 noclegów). Kolejne 12 proc. ankietowanych wybierze się na ośmiodniowy wypoczynek, tyleż samo osób ma w planach wyjazd od 9 do 15 dni.

Bardzo krótkie wakacje. Wyjazdy za granicę na kilka dni

Krótsze będą także pobyty naszych rodaków za granicą. Najwięcej, bo niemal połowa podróżnych planuje wyjazd na 6 noclegów (7 dni). Co czwarty ankietowany wybierze się na ośmiodniowy wypoczynek. Dłuższy urlop za granicą, czyli od 9 do 15 dni spędzi jedynie 25 proc. ankietowanych z tej grupy.

Ponad trzy czwarte respondentów (76 proc.) planujących spędzić urlop w Polsce zamierza skorzystać z płatnej bazy noclegowej. Niemal co piąty podróżny będzie korzystał z nieodpłatnych noclegów. Ankietowani wskazali, że skorzystają z noclegów u rodziny lub znajomych bądź spędzą urlop na działkach, lub we własnych domkach letniskowych.

To będą bardzo drogie wakacje. Trzeba głębiej sięgnąć do portfela

Z badania wynika, że w czasie tegorocznych wakacji będziemy musieli znacznie głębiej sięgnąć do portfela. Ponad 40 proc. ankietowanych na wypoczynek w Polsce zamierza przeznaczyć kwotę do 1,5 tys. zł na osobę. Z kolei 28 proc. urlopowiczów twierdzi, że ich wydatki zmieszczą się w przedziale 1,5 – 3 tys. zł. Powyżej trzech tysięcy złotych na osobę planuje wydać 15 proc. respondentów.

– Tygodniowy pobyt nad morzem dla naszej czteroosobowej rodziny wyniesie ponad sześć tysięcy złotych — mówi pani Natalia. – Za granicą musielibyśmy wydać co najmniej dwa razy więcej – dodaje.

Znacznie wyższe kwoty planujemy wydać w czasie urlopu za granicą. Niemal co drugi ankietowany twierdzi, że przeznaczy na zagraniczny wypoczynek powyżej 3 tys. zł na osobę, a co czwarty urlopowicz zamierza przeznaczyć od 1,5 tys. do 3 tys. zł na osobę. Pozostali ankietowani planują wydać 1,5 tys. zł na osobę podczas urlopu poza granicami naszego kraju.

Ten kierunek pozostaje bez zmian. Najczęściej wybieramy urlop nad morzem

Od lat nie zmienia się jedna kwestia, co pokazują kolejne ankiety. Najwięcej, bo 42 proc. Polaków zamierza spędzić tegoroczny urlop nad morzem. Dotyczy to równie osób planujących wypoczynek w kraju lub za granicą.

Poza miejscowościami nad polskim morzem, które wskazało 37 proc. respondentów, popularne są również urlopy spędzane w górach (22 proc.) i nad jeziorem (19 proc.). Z roku na rok przybywa osób, które chcą spędzić wakacje na wsi, w parkach narodowych, innych uzdrowiskach lub SPA, ale uzyskały one jedynie po kilka procent wskazań.

