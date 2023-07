W tym tygodniu można sięgnąć po miliony. Rośnie kumulacja w Lotto i Eurojackpot

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana, ale odnotowano wygraną drugiego stopnia, która wyniosła 3 485 517,30 złotych. Skoro nikt nie zdobył głównej nagrody, to kumulacja urosła do trzystu milionów złotych.

Następne losowanie odbędzie się w piątek 21 lipca. Rośnie kumulacja w Lotto i Eurojackpot We wtorkowym losowaniu padły liczby: 14, 16, 24, 40, 43, 1, 5. Nagrody pierwszego stopnia nikomu nie udało się trafić, ale kilku graczy i tak może mówić o sporym szczęściu. Jeden gracz z Polski trafił nagrodę II stopnia, dzięki której wzbogaci się 3,5 mln złotych. Dwójka innych wygrała nagrody III stopnia, warte ponad 11 mln złotych. Wkrótce minie rok od najwyższej nagrody, po którą sięgnął gracz z Polski. 12 sierpnia 2022 roku gracz z powiatu krotoszyńskiego został multimilionerem, wygrywając aż 213,5 miliona złotych. 22 czerwca w kolekturze w Kole ktoś obstawił 6 zwycięskich numerów i wzbogacił się o 2,2 mln zł (minus podatek). Od tego czasu bank nie został rozbity, więc kumulacja wzrosła aż do 21 mln zł. Jak grać w Eurojackpot? Eurojackpot to gra liczbowa organizowana w Europie, w której udział bierze 18 państw europejskich, w tym Polska. Pozostałe kraje to: Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy, Węgry. Losy można kupować w tych samych placówkach, które dystrybuują losy gier Lotto. Grać można też przez internet lub za pomocą aplikacji mobilnej. Zasady gry są bardzo proste: Typujemy 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10.

Skreślamy swoje liczby na blankiecie lub gramy na chybił trafił.

Dopiero łączne spełnienie tych warunków oznacza wygraną pierwszego stopnia.

Są też stopnie pośrednie. Jeśli uda się trafić pięć na pięć liczb w pierwszej puli i tylko jedną z dwóch liczb w drugiej – można liczyć na średnią wypłatę rzędu 700 tys. euro.

Jeśli trafimy tylko pięć liczb z pierwszej puli, a z drugiej żadnej – przeciętna wypłata wyniesie 120 tys. euro.

Możliwa jest gra tylko na jedno najbliższe losowanie.

