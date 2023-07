Opłata za niewłaściwe używanie „zrywek”. Sieci handlowe mają dość kreatywności klientów

Od dłuższego czasu klienci w Polsce przyzwyczajeni są do tego, że za korzystanie z plastikowych torebek należy dodatkowo dopłacić. Wyjątkiem od opłaty recyklingowej są tak zwane zrywki, czyli bardzo cienkie torebki wykorzystywane głównie do pakowania owoców, warzyw i pieczywa. Niektórzy kupujący zdecydowanie nadużywali darmowych siatek, co przyciągnęło uwagę nie tylko dużych sieci handlowych, ale także UOKiK.

Opłaty za zrywki

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta w specjalnym wpisie na Twitterze już 21 kwietnia przypominał przedsiębiorcom, że zgodnie z prawem są oni zobowiązani do pobierania opłat za korzystanie z plastikowych toreb. „Wyjątkiem są bardzo cienkie torby, tzw. zrywki, używane zgodnie z przeznaczeniem (ze względów higienicznych i do pakowania żywności sprzedawanej luzem)” – mogliśmy przeczytać na grafikach przygotowanych przez UOKiK. W przypadku niestosowania się do przepisów właściciel sklepu może być ukarany grzywną od 500 do nawet 20 tysięcy złotych.

Część klientów wykorzystywała zrywki dostępne na stoiskach z warzywami i owocami, czy pieczywem, do pakowania innych produktów. Sieci Auchan, Carrefour i Netto postanowiły z tym walczyć. „Pomysłowi” kupujący muszą się przygotować na to, że kasjer może naliczyć dodatkową opłatę, gdy zauważy, że zrywkę wykorzystano w niewłaściwy sposób.

Sieci zaczęły pobierać opłaty

Część sieci handlowych przy stanowiskach, gdzie można pobrać zrywki, wywiesiło komunikaty o możliwości pobrania dodatkowych opłat. Jak wynika z odpowiedzi przesłanej redakcji TVN 24 Biznes przez biuro prasowe „Auchan Auchan Retail Polska zgodnie z wytycznymi UOKiK, od 5 lipca 2023 r. wprowadziło opłatę recyklingową za reklamówką z tworzywa sztucznego poniżej 15 mikronów” – czytamy. Opłata za użycie zrywki w niewłaściwy sposób wynosi 25 groszy za sztukę. Jeśli klient wykorzysta tych torebek dużo, a ich wielkość i słaba trwałość może do tego skłaniać, dodatkowa opłata może sięgnąć nawet kilku, czy kilkunastu złotych.

Taką samą karę za niewłaściwe użycie zrywek naliczają Carrefour i Netto. „Reklamówki o grubości poniżej 15 mikrometrów (tzw. zrywki) są zwolnione przez prawo z obowiązku pobrania opłaty recyklingowej, wyłącznie pod warunkiem, że są one wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności” – czytamy w odpowiedzi sieci Carrefour. Przedstawiciele Carrefour zaznaczyli jednak, że jeśli torebki wykorzystywane są wbrew przepisom, naliczana jest dodatkowa opłata.

