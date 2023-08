Nowości w „Bezpiecznym kredycie”. Podwyższono granicę wieku wnioskodawcy – ale po jednym warunkiem

Na ostatnim wakacyjnym posiedzeniu Sejm wprowadził pewne zmiany do programów „Bezpieczny kredyt 2 proc”. oraz Rodzinny kredyt mieszkaniowy (czyli gwarancja BGK, która zastępuje wkład własny – program obowiązuje od kilkunastu miesięcy, ale jego wejście w życie zbiegło się ze znacznym podniesieniem stóp procentowych, co spowodowało, że nie było wielu chętnych do skorzystania z niego). W jakim kierunku idą zmiany?

Aktualnie jest tak, że dopłaty / gwarancje w obu powyższych programach mogą zostać przyznane wnioskodawcom, którzy w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego kredytu nie są ani nie byli stroną umowy innego kredytu hipotecznego (zawartej w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku) w celu nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego albo spółdzielczego prawa do nich (z wyjątkami).

Po zmianie przepisów wspomnianych kredytów nie dostanie też osoba, która zaciągnęła inny kredyt hipoteczny na budowę domu – chyba że ta inna umowa zostanie rozwiązana przed uruchomieniem środków. Dotyczy to zarówno umowy kredytu hipotecznego na budowę domu, jak i w celu nabycia go lub nabycia lokalu mieszkalnego.

Zmienią się też przepisy dotyczące wydatków, jakie mogą być sfinansowane z rodzinnego kredytu mieszkaniowego i bezpiecznego kredytu 2 proc. Aktualnie kredyt z dopłatą nie może zostać przeznaczony na nabycie jedynie części udziałów w prawie własności lub spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego albo domu. Nowe przepisy to zmienią: można będzie ubiegać się o kredyt z dopłatą nawet na nabycie część udziałów w prawie własności, ale pod warunkiem, że posiada już udział w tym prawie w drodze dziedziczenia.

O kredyt z dopłatą może się ubiegać osoba, która nie ukończyła 45. Roku życia. W przypadku małżeństw wystarczy, że warunek spełnia jeden z partnerów. Jeśli więc mąż ma 47 lat, a żona 42, to mogą wnioskować o dopłatę.

Zmiana przewiduje, że kredyt ma być udzielony wnioskodawcy, który nie spełnia kryterium wiekowego, o ile służyć ma nabyciu lokalu, w którym kredytobiorca mieszka na podstawie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności (to ukłon w stronę stron programu Mieszkanie Plus, który został zakończony kilka miesięcy temu). W takiej sytuacji spełnienie kryterium wieku ustala się na dzień podpisania takiej umowy. Kredyt będzie więc osiągalny np. dla osoby, która obecnie ma 47 lat, ale w momencie zawarcia wspomnianej umowy najmu nie miała 45 lat.

Nad nowelizacją zagłosuje teraz Senat.

