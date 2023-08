Czy z „Bezpiecznego Kredytu 2 proc." mogą skorzystać cudzoziemcy? Resort odpowiada

Przypomnijmy, że 3 lipca br. wystartował program „Bezpieczny Kredyt 2 proc.". Z programu mogą korzystać osoby, które na dzień złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 45 lat, przy czym w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie wystarczy, że wieku tego nie ukończyło jedno z nich (o ile obie będą stronami tego umowy tego kredytu). Osoba zaciągająca kredyt mieszkaniowy oraz osoby wchodzące w skład jej gospodarstwa domowego przed dniem jego udzielenia nie będą mogły posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Program przewiduje dopłaty do kredytu przez 10 lat, tak aby oprocentowanie zobowiązania przez cały ten okres było na poziomie 2 proc. plus marża banku. Źródłem finansowania dopłat do rat jest istniejący już w Banku Gospodarstwa Krajowego – Rządowy Fundusz Mieszkaniowy.

Cudzoziemcy mogą skorzystać z „Bezpiecznego Kredytu 2 proc."?

Kwota „Bezpiecznego kredytu 2 proc." nie może przekroczyć 500 tys. zł albo – jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł. Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł.

Za wdrożenie programu odpowiada Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Polska Agencja Prasowa zapytała resort, czy do programu mogą przystąpić cudzoziemcy. – Cudzoziemcy mogą ubiegać się o bezpieczny kredyt 2 proc., jeśli spełniają kryteria z ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2 proc., a ponadto warunki art. 6.1. ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zgodnie z nimi "Kredyt hipoteczny może zostać udzielony wyłącznie w walucie lub indeksowany do waluty, w której konsument uzyskuje większość swoich dochodów lub posiada większość środków finansowych lub innych aktywów wycenianych w walucie udzielenia kredytu hipotecznego lub walucie, do której kredyt hipoteczny jest indeksowany" – informuje wydział prasowy Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

W związku z tym, że „Bezpieczny Kredyt 2 proc." udzielany jest zgodnie z ustawą tylko w walucie polskiej, oznacza to, że „mogą się o niego ubiegać cudzoziemcy, którzy większość dochodu uzyskują w złotówkach, a tym samym płacą podatki w Polsce".

Z danych ministerstwa na dzień 1 sierpnia br. wynika, że na złożonych w sumie ok. 20 tys. wniosków kredytowych, ok. 1 proc. pochodziło od cudzoziemców. Większość z nich – jak wskazują informacje z części banków – od obywateli Ukrainy. Resort zaznacza, że "dane dotyczące obywateli Ukrainy w ogólnej liczbie obcokrajowców nie są co do zasady zbierane przez banki w systemach, jednak na podstawie informacji przekazanych z części banków przyjąć można, że obywatele Ukrainy stanowią ok. 70 proc. wskazanej wyżej liczby cudzoziemców przystępujących do programu". Ministerstwo podaje również, że ok. 15 proc. obywateli Ukrainy przystępuje do programu wspólnie z obywatelem Polski (małżonkiem lub drugim rodzicem dziecka).

Posiadający nieruchomości za granicą mogą ubiegać się o kredyt?

Resort zapytano również, czy posiadanie nieruchomości za granicą nie stoi na przeszkodzie, by wystąpić o „Bezpieczny Kredyt 2 proc". – Osoby posiadające nieruchomości za granicą mogą przystąpić do programu – odpowiada Ministerstwo Rozwoju i Technologii, podkreślając, że „podawanie takiej informacji nie jest wymagane przy ubieganiu się o kredyt (dane takie nie są więc gromadzone)".

