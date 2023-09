Czy 17 września wypada niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy?

Zakaz handlu w niedzielę obowiązuje w Polsce od 2018 roku. Jednakże przez te kilka lat do ustawy wprowadzano szereg modyfikacji. W 2020 roku zmniejszono ilość niedziel handlowych do siedmiu (wcześnie była to każda pierwsza i ostatnia niedziela miesiąca). Sprawdźmy, czy najbliższa z nich wypadnie 17 września i gdzie tego dnia możemy dokonać zakupów.

Niedziele handlowe 2023: terminarz

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta zawiera dokładne informacje co do dat niedziel handlowych. Zaplanowane są głównie przed świętami oraz dłuższymi przerwami od nauki czy pracy. Możemy się ich spodziewać przed Wielkanocą, Bożym Narodzeniem, feriami zimowymi, majówką czy wakacjami. W 2023 roku lista niedziel handlowych prezentuje się następująco:

29 stycznia;

2 kwietnia;

30 kwietnia;

25 czerwca;

27 sierpnia;

17 grudnia;

24 grudnia.

W pozostałe niedziele wszystkie galerie handlowe i większość sklepów jest zamknięta. Oznacza to, że 17 września nie zrobimy większych zakupów w super- czy hipermarketach.

Wyjątki od zakazu handlu

W ustawie o zakazie handlu pojawiają się również różnego rodzaju wyjątki. Wśród nich znajduje się lista określonych rodzajów placówek handlowych i usługowych, które mogą działać niezależnie od dnia tygodnia.

Jednym z takich wyjątków jest sklep, w którym klientów obsługuje właściciel lub ktoś z jego bliskiej rodziny. Na podstawie tego przepisu wiemy już, że działać mogą małe sklepy osiedlowe, sklepy sieci Żabka czy Carrefour Express. Poza tym w niedzielę otwarte mogą być:

cukiernie;

sklepy na dworcach i lotniskach;

lodziarnie;

kioski;

kawiarnie;

kwiaciarnie;

stacje benzynowe;

piekarnie i cukiernie;

restauracje i bary;

apteki;

lecznice dla zwierząt;

placówki pocztowe.

Niektóre sklepy próbowały na różne sposoby uniknąć zakazu handlu. Dlatego też część punktów ogłaszała się jako placówki pocztowe czy wypożyczalnie sprzętu sportowego. Rząd jednak walczy z nieuczciwymi praktykami i regularnie wprowadza poprawki do ustawy. To jedyne rozwiązanie na zwalczanie nieuczciwych przedsiębiorców.

Kara za łamanie przepisów

Za złamanie zakazu handlu w niedzielę i święta właścicielowi sklepu grozi kara grzywny, która wynosi od 1000 zł do 100 000 zł. W sytuacji, w której sprzedawca pomimo otrzymania kary pieniężnej nadal nie stosuje się do zaleceń, wyciągane są poważniejsze konsekwencje. Notoryczne łamanie przepisów skutkować będzie karą ograniczenia wolności.

