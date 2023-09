Nadchodzą nowe etykiety win. Oto co się zmieni od 8 grudnia

Członkowie Unii Europejskiej regularnie przyglądają się kwestią bezpieczeństwa w krajach członkowskich. Często sprawdzane jest przestrzeganie podstawowych zasad związanych z unikaniem zakazanych substancji w żywności czy kosmetykach. Obecne zasady są też stale udoskonalane. W ostatnim czasie jedna z nich dotyczyła oznaczeń win. Przez to etykiety zmienią już jeszcze w tym roku.

Z powodu podobnych zmian w ostatnim czasie powstały m.in. nowe etykiety na sprzęt AGD i RTV. Dzięki nim klienci mogą dowiedzieć się więcej, ale musieli też nauczyć się rozpoznawać nowe symbole. Tym razem będzie nieco inaczej.

Nowe etykiety win w sklepach. To się zmieni

Zmiany wejdą w życie 8 grudnia. To do tego czasu przedsiębiorcy muszą dostosować się do nowej rzeczywistości i zupełnie przerobić etykiety na winach. Niektórzy działali wcześniej i już to zrobili, inni czekali na ostatnią chwilę. Sprawa dotyczy również importerów i eksporterów, tzn. że odczuje to większość branży napojowej.

Zgodnie z nowymi zasadami producenci win i napojów alkoholowych będą musieli podawać szczegółowe dane o ich pochodzeniu i składnikach. Do tej pory tyczyło się to wszystkich pozostałych produktów spożywczych, a trunki były wyjątkiem. Zgodnie z rozporządzeniem UE 2021/2117 klienci będą musieli być informowani, o wszystkim.

Na etykietach win sprzedawanych w całej UE znajdą się szczegółowe dane na temat zawartości odżywczej, energetycznej i dodawanych składników tj. aromaty, dodatki, enzymy czy komponenty składnika złożonego. Na dodatkową restrykcję musi być przygotowana Irlandia – ta od 2026 roku ma informować o szkodliwości spożycia alkoholu.

Zmiany etykiet win to spore wyzwanie

Przerobienie i udoskonalenie dotychczasowych etykiet wiąże się z dodatkowymi kosztami, ale też zmianami wizualnymi. Branża winiarska zwróciła się do UE, by ustalić kompromis. Dzięki niemu niektóre dodatkowe informacje mogą zostać udostępnione klientom elektronicznie, na przykład za pomocą kodu QR lub adresu internetowego podanego na etykiecie. Sprawa też nie będzie łatwa, bowiem nowoczesne cyfrowe wersje muszą spełniać konkretne wymogi prawne i być dostępne w odpowiednich językach.

Co ważne nowe etykiety dotyczą butelek win wyprodukowanych po 8 grudnia, tak więc nie natychmiast wszystkie trunki w sklepach będą wyglądały inaczej. Za nieprzestrzeganie nowych zasad grożą kary finansowe i wycofanie produktów z rynku.

Aktualny pomysł ma zacząć edukować klientów i pomóc rozpowszechnić nowy trend. Wiele osób liczy na to, że dzięki zmianom producenci ograniczą ilości sztucznych składników wykorzystywanych w produkcji żywności, a konsumenci zainteresują się składami organicznymi i naturalnymi.

