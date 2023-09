H&M rezygnuje z darmowych zwrotów? Sieć zmienia zasady zakupów

Jeszcze do niedawna dokonywanie darmowych zwrotów w sklepach modowych było czymś normalnym. Klienci bez żadnych obaw czy konsekwencji zamawiali nawet nadmierne ilości paczek, bo wiedzieli, że później odeślą je na koszt danej firmy. Tego typu „luksusy” zaczęły się kończyć, po tym jak takie praktyki zaczęły być wykorzystywane na masową skalę. Zwrotów za darmo nie ma już m.in. Zara. Zmiany od dawna zapowiadał też H&M. Teraz realizuje plan w coraz większej liczbie krajów.

H&M skończy z darmowymi zwrotami

Szwedka firma odzieżowa znana jest w wielu krajach na świecie. Specjalizuje się m.in. w sprzedaży ubrań i dodatków, ale też asortymentu dla domu. W sklepie zaopatrują się zarówno kobiety, mężczyźni, jak i dzieci. Codziennie wielu z nich robi zakupy online i zamawia paczki do domu. Część towarów wraca do salonów zupełnie nieodpłatnie, teraz niestety za zwroty trzeba będzie płacić prawie w każdym H&M.

H&M kończy z darmowymi zwrotami zamówień i wprowadza opłaty w wielu krajach. Stawka różni się w zależności od danego rejonu. Od teraz w Belgii klienci muszą płacić 1,95 euro przy zakupach online, w Wielkiej Brytanii zaś jest to 1,99 funta, niezależnie od formy zwrotu – nawet przy stacjonarnej. Te zasady mają powodować, że klienci zaczną robić bardziej przemyślane zakupy.

Jak to wygląda w Polsce? Klienci już teraz muszą płacić za zwrot online 3,90 zł. Ten stacjonarny jest jeszcze darmowy.

Darmowe zwroty tylko dla wybranych. Będzie to możliwe

Z darmowych zwrotów zamówień online klienci nadal będą mogli skorzystać, przynosząc towar samodzielnie do sklepu. To jednak nie wszystko. Benefity czekają też członków programu lojalnościowego – ale tylko tych na wyższym poziomie (zależnym od liczby zgromadzonych punktów). W Polsce dotyczy to opcji Premium, za granicą mowa też o programie Plus.

By skorzystać z darmowego zwrotu w H&M trzeba mieć na koncie minimum 300 punktów, czyli być stałym klientem, często robiącym tam zakupy. Jeden punkt otrzymuje się za każdego wydane euro lub za zapraszanie do uczestnictwa w programie znajomych.

