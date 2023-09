Oni zarabiają najwięcej w Polsce. Wbrew pozorom nie chodzi o informatyków

„Masz dość pracy za najniższą krajową, bez premii? Pracuj w branży, której kryzys nie zagraża. Zostań doradcą ds. energii oraz gazu” – to jedna z licznych ofert pracy, które można znaleźć na portalach branżowych. Firma zachęca kandydatów, oferując im wysokie zarobki dochodzące do 30 tys. zł.

Zarobki Polaków. Coraz więcej ofert z wysokimi wynagrodzeniami

Większość osób, która klika w ogłoszenie przyznaje, że skusiła ich oferowana pensja. Podobne oferty można znaleźć w wielu innych branżach, gdzie zarobki na poziomie 20-30 tys. zł brutto stały się standardem oczekiwanym przez wielu specjalistów. Najczęściej takie kwoty oferują pracodawcy w sektorze IT.

Zdaniem ekspertów od rynku pracy wysokie wynagrodzenia w wielu branżach to efekt ostrej rywalizacji firm o pracowników. „Niemal wszędzie mamy do czynienia z wysypem wakatów” — twierdzą zgodnie. Dlatego pracodawcy, by przyciągnąć jak najwięcej osób na rozmowy rekrutacyjne, licytują się nie tylko na atrakcyjne wynagrodzenia, ale również oferują liczne benefity pracownicze, czy możliwość wyboru rodzaju umowy.

Tak formułowane ogłoszenia cieszą się olbrzymim zainteresowaniem wśród kandydatów. Aplikują na nie zarówno ci, którzy chcą zmienić pracodawcę, jak i pracownicy z firm konkurencyjnych, którzy oczekują podwyżki.

Wynagrodzenia. Pracownicy porównują swoje pensje

Temat wynagrodzenia jest często poruszany w mediach społecznościowych. Internauci najczęściej chcą wiedzieć, czy na swoich stanowiskach zarabiają mniej niż osoby wykonujące tę samą pracę w innych firmach. W sieci mogą nie tylko porównać zarobki, ale również otrzymać oferty od konkurencyjnych firm.

Dla wielu osób to jedna z ważniejszych kwestii, by kontynuować lub zmienić pracę na lepiej płatną. Podobnego zdania są rekruterzy. Z przeprowadzonych badań wynika, że dla ponad połowy pracowników to wysokość pensji jest pierwszym i najważniejszym czynnikiem, który ma wpływ na zadowolenie z wykonywanej pracy.

W tej branży płacą najwięcej. Górnictwo zdecydowanym liderem

Wiele osób nie kryje zaskoczenia, czytając o zarobkach w sektorach, które na pierwszy rzut oka, nie uchodzą za finansowych tuzów. Okazuje się jednak, że zarobki na różnych stanowiskach, zwłaszcza w dużych miastach, znacznie odbiegają od średniej krajowej w danej branży. Tylko nieliczni potrafią trafnie wytypować najlepsze branże pod kątem przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw.

„Które sektory płacą najwięcej?” – pytają internauci. Najczęściej stawiają na branżę IT, która jest dopiero na trzecim miejscu. Liderem w sektorze przedsiębiorstw jest górnictwo i przemysł wydobywczy, gdzie przeciętne wynagrodzenie wynosi 14 933,27 zł brutto.

Na drugim miejscu uplasował się sektor, do którego zaliczamy zarówno rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, jak i rybactwo. Pracownicy tej branży mogą pochwalić się średnią pensją 12 652,71 zł brutto. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego za lipiec 2023 roku. Nieco mniej, bo 12 317,19 zł brutto zarabiają średnio pracownicy w sektorze IT (Informacja i komunikacja).

Pensja pensji nierówna. W Warszawie płacą więcej niż w innych miastach

Jak przekonuje Mateusz Żydek, rzecznik prasowy agencji rekrutacyjnej Randstad na poziom wynagrodzeń w górnictwie wpływa przede wszystkim specjalny system premiowy, dodatki i obecność rozwiązań raczej nieznanych z innych sektorów, jak trzynastki czy czternastki. Jego zdaniem zestawienie średnich wynagrodzeń nie oddaje jednocześnie rozwarstwienia pomiędzy zarobkami na różnych stanowiskach i w różnych regionach kraju. – Szczególne widać to w branży IT — mówi ekspert w rozmowie z Wprost.pl.

Analizy Randstad pokazują, że na przykład w Warszawie Python developer czy PHP developer może nawet liczyć czasem na dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez GUS dla sektora IT.

– Zupełnie inaczej wyglądają zarobki specjalistów zatrudnionych na takich samych stanowiskach w Bydgoszczy, Szczecinie czy Rzeszowie. W tych miastach programiści mogą już otrzymać propozycję bliższą wyliczonej średniej branżowej — opowiada. – Podobne mechanizmy pojawiają się w innych sektorach, co oznacza, że te mierniki płac mocno zawyżają większe ośrodki miejskie, gdzie zatrudnianych jest też więcej specjalistów za wyższe wynagrodzenia — dodaje.

TOP wynagrodzeń wg GUS *

1. Górnictwo i przemysł wydobywczy – 14 933,27 zł

2. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 12 652,71 zł

3. Sektor IT (Informacja i komunikacja) – 12 317,19 zł

4. Sektor energetyczny (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę) – 10 888,77 zł

5. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 10 127,58 zł

6. Obsługa rynku nieruchomości – 7 396,66 zł

7. Transport i gospodarka magazynowa – 7 201,79 zł

8. Przetwórstwo przemysłowe – 6 996,49 zł

9. Budownictwo – 6 975,66 zł

10. Handel i naprawa pojazdów samochodowych – 6 807,70 zł

* (przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2023)

