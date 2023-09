Dostawcy prądu rozsyłają smsy. Warto zareagować

We wtorek 19 września weszły w życie przepisy nowelizacji rozporządzenia ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Przewidują one uwzględnienie w rachunkach 12-proc. obniżki cen prądu dla odbiorców indywidualnych.

Kto może skorzystać ze zniżki na prąd?

– Oznacza to, że odbiorcy energii będą mogli uzyskać obniżkę należności w kwocie około 120 złotych. Jest to roczna kwota oszczędności dla odbiorcy w gospodarstwie domowym – wyjaśniła w rozmowie z Polską Agencją Prasową minister klimatu Anna Moskwa.

Na stronach sprzedawców pojawiły się informacje na temat warunków skorzystania z obniżki. Firmy ponadto rozsyłają smsy zawierające wyciąg z najważniejszych zasad.

Obniżka zostanie jednak zastosowana po spełnieniu przez gospodarstwo domowe jednego z kilku warunków:

gospodarstwo domowe zmniejszyło w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy pomiędzy styczniem 2023 r. a wrześniem 2023 r. zużycie energii elektrycznej o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022 w okresie,

wyrazi zgodę na otrzymywanie elektronicznych rachunków,

potwierdzi poprawność swoich danych znajdujących się w posiadaniu sprzedawcy energii elektrycznej,

wyrazi zgodę na otrzymywanie elektronicznie od sprzedawcy informacji o produktach i usługach, które oferuje ten sprzedawca,

jest prosumentem energii odnawialnej,

złoży oświadczenie w ramach rządowej tarczy solidarnościowej (gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny, gospodarstwa domowe z osobą z niepełnosprawnością lub rolnicy).

Sprzedawcy zapewniają, że „bez zbędnej zwłoki” naliczą obniżkę klientom, którzy spełnią warunek skorzystania z rządowej promocji. Najpóźniej nastąpi to na ostatniej fakturze za 2023 r. Jeśli odbiorca nie spełnia żadnego z powyższych warunków, wciąż może liczyć na zwrot, ale wówczas naliczona w 2023 r. obniżka zostanie skorygowana w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 r., nie później jednak niż do 31 grudnia 2024 r.

Ceny prądu. Ile można zaoszczędzić?

Przy okazji zapowiedzi nowego rozporządzenia politycy zachęcali Polaków do potwierdzenia, że mogą skorzystać z obniżki. W rzeczywistości obniżki mogą okazać się symboliczne. Krzysztof Kobyłka z WiseEuropa wyliczył w rozmowie z money.pl, że wyniesie 10,5 zł miesięcznie.

– Należy pamiętać, że obecnie obowiązująca taryfa dla G11 na 2023 r., po przekroczeniu zużycia objętego obniżką wynosi0,6930 zł/KWh netto, a więc prawie 70 proc. więcej w porównaniu do zamrożonej ceny. Oznacza to, że obecnie obowiązujące ceny energii dla gospodarstw domowych są zdecydowanie niższe, niż wynikałoby to z rzeczywistej sytuacji na rynku – dodał ekspert.

