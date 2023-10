Kiedy Burger Drwala 2023? McDonald's szykuje się na kultowe menu

Zastanawiacie się, kiedy po raz kolejny do McDonald's wjedzie Burger Drwala? To pytanie niezwykle często pada na przełomie października i listopada. Wiele miłośników znanej kanapki już teraz nie może się doczekać jej powrotu. Sezon 2023/2024 wkrótce zostanie w tej kwestii otwarty.

Burger Drwala 2023/2024. Kiedy będzie w McDonald's?

Dla tych, którzy z jakiegoś powodu nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z kultową kanapką Drwala z McDonald's, przypominamy, że chodzi o charakterystycznego pożywnego burgera, serwowanego wyłącznie w krótkim czasie na przełomie jesieni i zimy. W jej skład – jeśli mowa o klasycznej wersji – wchodzi wołowina, panierowany placek serowy, boczek, sałata, sos, cebulka prażona oraz duża chrupiąca bułka. Co roku proponowanych jest kilka wersji przysmaku m.in. ta z kurczakiem czy żurawiną.

Burger Drwala od wielu lat powraca do McDonald's w listopadzie. Jak będzie tym razem? Z nieoficjalnych danych pojawiających się w mediach wynika, że może być to ostatni tydzień przyszłego miesiąca – bazując na danych z dwóch poprzednich lat, przewidujemy, że będzie to środa 22 lub czwartek 23 go listopada.

Burger Drwala 2023. Jakie ceny i warianty?

Ceny Burgera Drwala wzbudzały kontrowersje już w zeszłym roku, kultowa kanapka staje się coraz droższa – ostatnie podwyżki sięgały nawet do 9,60 zł. Niestety jej spory rozmiar oraz galopująca inflacja sprawiają, że McDonald's nie widzi problemu w zmianach cennika. Klienci zawsze mają okazję zakupić samą kanapkę lub zestaw z frytkami i napojem – za ten płaciło się od 30,90 zł do 36,40 zł. Sama kanapka to zaś wydatek rzędu minimum 24,90 zł.

Jako że rok temu głośno było o jednej z największych podwyżek ostatnich lat, to przypuszczamy, że w tym razem ceny albo uchowają się na tym samym poziomie, albo będą wyższe tylko w niewielkim stopniu. McDonald's zdaje sobie sprawę, że klienci kochają Burgera Drwala tak bardzo, że raz do roku będą w stanie zapłacić więcej, a wielu z nich zrobi to niezależnie od ceny. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Też nie możecie doczekać się na powrót kultowej kanapki?

Jeśli mowa o samych pomysłach na warianty. W ubiegłym sezonie po raz pierwszy pojawił się Burger Drwala z plackiem ziemniaczanym, więc podejrzewamy, że nie zabraknie go również tym razem. Poza tym tradycyjnie na pewno zobaczymy wersję z kurczakiem czy podwójną wołowiną. Czy zaskoczy nas jakaś totalna nowość? Tego na ten moment nie wiadomo.

