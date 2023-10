Ikea zapowiada obniżkę cen 500 produktów. „Portfele stają się coraz cieńsze”

Z powodu wysokich cen energii i drewna firmy produkujące meble podnoszą ceny, co skutkuje tym, że maleje grono kupujących: ludzie wolą pozostawić stare meble niż wydawać na nowe dużo więcej niż by za nie zapłacili jeszcze choćby dwa lata temu. Koło się zamyka, a producenci mebli liczą straty. Właśnie przez spadek zamówień z zagranicy jedna z polskich fabryk mebli sieci Ikea szykuje zwolnienia grupowe. Pracę ma stracić ok. 17 proc. załogi, czyli 130 osób.

Ikea zapowiada obniżkę ceny 500 produktów

Jak wynika z danych Ikei, co piąty produkt tej sieci sprzedawany na świecie produkowany jest w Polsce.

Aby nie dopuścić do dalszego spadku, Ikea obniżyła ceny ponad 500 produktów. „Jesteśmy świadomi wyzwań ekonomicznych, z którymi obecnie wszyscy się mierzą. Inflacja, wzrost kosztów utrzymania, stopy procentowe. Niestety, nasze portfele stają się coraz cieńsze” – napisał w komentarzu dla serwisu dlahandlu.pl Jordi Esquinas, dyrektor ds. działalności komercyjnej w Ikea Retail Polska.

Sieć informuje, że produkty potaniały o 50, 100, a czasem nawet 200 zł.

Dyrektor dodał, że obniżki cen produktów udało się przeprowadzić dzięki „redukcji kosztów operacyjnych, poprawieniu efektywności, inwestowaniu w technologię oraz sieć magazynowo transportową, a także szkoleniom pracowników czy przekształceniu sklepów”.

Wspomniana fabryka, w której szykują się zwolnienia, to zakład w Goleniowie. Pracownicy o planowanej redukcji kadry zostali poinformowani pod koniec września. W mailu do pracowników zwrócono uwagę, że sytuacja wymaga "dostosowania organizacji do niższych poziomów zamówień". Firma pisze także, że trudna sytuacja gospodarcza i wysokie koszty działalności mają realny wpływ na funkcjonowanie zakładu.

Ikea zwalnia w Goleniowie

Z powodu trudnej sytuacji gospodarczej i mniejszej liczby zamówień firma jakiś czas temu zmieniła swoją politykę kadrową. Wstrzymano nowe procesy rekrutacyjne i zakończono współpracę z agencjami pracy tymczasowej. By zwiększyć wydajność pracowników zakładu, zwiększono także nakłady na szkolenia załogi. Okazało się jednak, że to nie wystarczy.

„Niestety, te działania okazały się niewystarczające w przypadku zakładu w Goleniowie. Celem IKEA Industry jest odpowiedzialne prowadzenie biznesu, aby móc zapewnić stabilne miejsca pracy w perspektywie długoterminowej” – poinformowała firma w oświadczeniu przesłanym redakcji gs24.pl

Pracownicy, którzy stracą pracę, mają otrzymać odprawy i wsparcie w znalezieniu nowego zatrudnienia.

„W ciągu nadchodzących miesięcy zrobimy co w naszej mocy, aby wspierać naszych współpracowników podczas tej zmiany, pomagając im w poszukiwaniu nowych miejsc pracy. Mamy nadzieję, że po wzroście zamówień będziemy mogli ponownie zaoferować im miejsca pracy” – powiedziała Monika Dutka, dyrektor zarządzający w IKEA Industry Goleniów.

