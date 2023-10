Większa płaca minimalna niż proponował PiS? Tak może być dzięki obietnicy Tuska

Aktualna płaca minimalna w 2023 roku wynosi 3.600 zł brutto, czyli 2 783,86 zł na rękę. Jako że powoli zbliżamy się do końca roku, wiele osób zastanawia się jakiej stawki może się spodziewać w najbliższym czasie. Przyjęło się, że wspomniane kwoty stale są podnoszone, zwłaszcza że mowa o tak wysokiej inflacji i ciągle rosnących cenach podstawowych produktów. Ci, którzy myśleli, że za PiS dostaną dużo, mogą się zdziwić. W wyniku obietnicy Tuska prawdopodobnie zobaczymy jeszcze większe kwoty.

Płaca minimalna w 2024 roku. Takie są prognozy

Zgodnie z planami od stycznia 2024 roku płaca minimalna ma wynosić 4242 zł brutto zaś od lipca 2024 roku 4300 zł brutto. Co jednak jeśli Polacy dostaną jeszcze więcej? Jak podaje portal biznesinfo.pl na jaw wychodzą zaskakujące informacje dotyczące obietnic złożonych przez Donalda Tuska. Okazuje się, że może być lepiej, niż zapowiadało PiS.

Obecnie zaplanowana podwójna podwyżka płacy na rok 2024 uwzględnia wzrost cen powyżej 5 proc. Gdyby nie to, wypłata zostałaby podniesiona tylko jeden raz. Okazuje się jednak, że dzięki planom zwiększenia kwoty wolnej od podatku zapowiadanym przez Koalicję Obywatelską Polacy mogą zyskać więcej. Jak do tego dojdzie?

Większa kwota wolna od podatku. Polacy dostaną więcej?

Po tym, gdy dojdzie do przejęcia władzy przez opozycję na czele z Donaldem Tuskiem, zapowiadane podniesienie kwoty wolnej od podatku stanie się faktem. Ma do tego dojść w ciągu pierwszych 100 dni rządów. Po zmianach kwota ma wynosić 60 tys. zł, to oznacza, że z płacenia będą zwolnione osoby, zarabiających poniżej 6 tys. zł brutto. To wpłynie na wysokość płacy minimalnej.

Dzięki nowej zasadzie płaca minimalna byłaby jeszcze większa, niż zapowiadało PiS. Gdyby obietnica doszła do skutku, Polacy otrzymaliby miesięcznie do 3331 zł na rękę – czyli o 109 zł więcej niż zakładano do tej pory. Jeśli chodzi jednak o wypłatę lipcową, tu kwota wyniosłaby 115 zł. To oznacza, że w skali roku zyskalibyśmy nawet 1300 zł więcej.

