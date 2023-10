Sezon na dynie krótki, zyski duże. Ile kosztują w Lidlu i Biedronce?

Kilka lat temu Polacy polubili dynie. Na naszych stołach rozgościły się zupy dyniowe, ciasta i muffinki z dynią, dżemy z dyni… Coraz więcej osób, głównie dzieci, ale nie tylko, obchodzą też Halloween – a wiadomo, że najbardziej klasyczną dekoracją na tę okazję jest wydrążona dynia, taka, jaką przez lata kojarzyliśmy z amerykańskich seriali.

Ceny Dyni w Biedronce, Lidlu i Netto

Ile w tym roku musimy za nie zapłacić? Sprawdził to serwis Sady i Ogrody. Ceny dyni w Biedronce zaczynają się od 1,49 zł/kg. Dynia piżmowa w tej sieci jest nieco droższa – 6,99 zł/kg. Dynia Hokkaido kosztuje 4,99 zł/kg. Dynię kulinarną można kupić za 5,99 zł/kg. W Lidlu dynia piżmowa kosztuje 3,99 zł/kg, zaś hokkaido – 3,49 zł/kg. Za dynie ozdobne zapłacimy 5,49 zł/kg. W ramach promocji Netto sprzedaje dynie Halloween w cenie 1,99 zł/kg.

Rynek krótki, ale ogromny

Serwis rozmawiał też z Arturem Molakiem, właściciel plantacji dyni Molak Pumpkin, który przyznał, że ze względu na rosnącą popularność dyni ozdobnych i na Halloween zrezygnował na ich rzecz z hodowli dyni jadalnych.

– Zainteresowanie dyniami na Halloween jest tak duże, że spokojnie mógłbym sprzedać więcej, niż jestem w stanie kupić. Ale jest to rynek wymagający, tak samo zresztą, jak rynek dyń ozdobnych. Żeby się na nim znaleźć i odpowiednio umocować trzeba mieć np. własne opakowania, a to jest duży koszt; moje boxy na 120 kg wymagały np. wyprodukowania indywidualnych palet – przyznał.

Ten rynek jest jednak bardzo specyficzny: sprzedaż dyni na Halloween trwa tylko 3 tygodnie w roku: zaczyna się 25 września i kończy ok. 15 października. – Przez ten czas trzeba to wszystko wyeksportować, trzeba więc mieć samochody, kierowców, całą logistykę sprzedaży. To wymaga oczywiście również posiadania kontaktów, klientów itd. – dodał.

Czytaj też:

Nie wyrzucaj, lecz wykorzystaj do zrobienia świetnej odżywki do skrzydłokwiatuCzytaj też:

Źle się dzieje w branży meblarskiej. Meble bankrutującej fabryki można wylicytować w najbliższy piątek