Burger Drwala w McDonald's już 8 listopada. Są pierwsze przecieki

Czyżby w tym roku McDonald's planował zrobić wszystkim niespodziankę i wprowadzić Burgera Drwala do oferty o wiele szybciej niż zwykle? Nie wykluczone. Jak wiadomo, do tej pory w sprzedaży dostępny był zwykle pod koniec listopada. Tym razem mowa o innej dacie.

Burger Drwala 2023 w McDonald's. Szybciej niż myśleliśmy

Wzmianki o harmonogramie wejścia Burgera Drwala do McDonald's w 2023 roku pojawiły się na facebookowej grupie o nazwie „Nowinki Sklepowe”. Tam udostępniono grafikę, z której wynika, że produkt ma być dostępny w sprzedaży od 8 listopada. Wygląda na to, że kultowej kanapki spróbujemy już w nadchodzącą środę. Czy to możliwe? Jak najbardziej tak. Nowa data krąży w sieci już od kilku dni, a miłośnicy przysmaku wydają się zadowoleni.

Dla niewtajemniczonych przypominamy, że Burger Drwala, to kultowa sezonowa kanapka, która pojawia się w McDonald's specjalnie na jesień i zimę już od wielu lat. W jej skład wchodzi duża chrupiąca bułka z cebulką prażoną i bekonem, a także wołowina, panierowany ser, sałata, bekon i oryginalny sos. W ubiegłym sezonie produkt dostępny był od 23 listopada do 14 lutego. Tym razem też obstawialiśmy późniejszy termin, okazuje się, jednak, że prawdopodobnie był to błąd.

Klasyczny Burger Drwala to nie wszystko. Będzie nowość

O ile sam klasyczny Drwal ma być dostępny od środy 8 listopada, o tyle reszta nowego menu i inne warianty mamy zobaczyć tydzień później, czyli w środę 15 listopada. W ofercie – poza klasykiem – zobaczymy Drwala z Kurczakiem, Drwala z Żurawiną, Drwala na Ostro oraz zupełnie nowego Drwala z Chrzanem, którego nie było nigdy wcześniej. Poza kanapkami kupimy też oczywiście znane wszystkim frytki zakręcone z sosem.

Miłośnicy zimowo-jesiennego menu mogą liczyć też na sezonowe słodkie przysmaki, a wiele z nich kupimy już teraz. Wrażenie robi m.in. nowa herbata zimowa z jabłkami, Choco Latte Macchiato oraz Apple Pie Latte Macchiato. Do tego zakupimy znane już muffiny np. te z truskawkami i białą czekoladą.

