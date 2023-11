Rogale świętomarcińskie za darmo. Lidl przecenia z okazji święta

Rogale świętomarcińskie mają swoją tradycję związaną m.in. z Poznaniem. Co roku w okolicy 11 listopada pojawiają się w cukierniach i sklepach wyjątkowo często. Wtedy można liczyć też na specjalne akcje promocyjne. Taką ma teraz m.in. Lidl, rozdaje słodkości za darmo.

Rogale świętomarcińskie za darmo. Promocja w Lidlu

Wyjątkową promocję na rogale świętomarcińskie ogłosił Lidl. Z najnowszej gazetki promocyjnej sieci, dowiadujemy się, że teraz możemy je kupić w ramach akcji 2+1 gratis. Wystarczy podejść do kasy z trzema sztukami, by za trzecią nie płacić zupełnie nic. Promocja trwa tylko od 6 do 8 listopada włącznie.

Rogale świętomarcińskie w Lidlu kosztują 7,49 zł za sztukę, choć dzięki promocji cena jednego to 4,99 zł. To wyjątkowa okazja, by zaoszczędzić i cieszyć się kultowym smakiem. Sieć reklamuje, że każdy wypiek to 40 proc. nadzienia i oryginalny biały mak. Wszystko pochodzi z cukierni z 30-letnią tradycją. Teraz za 1 kg rogali zapłacimy tylko 24,95 zł.

Inne znane dyskonty nie mają aż tak atrakcyjnego rabatu. Przykładowo w Biedronce za rogala świętomarcińskiego zapłacimy 4,49 zł, jednak pod warunkiem zakupy dwóch sztuk. Będą sprzedawane też tańsze zamienniki po 2,99 zł również przy zakupie dwóch. Kultowy przysmak dostaniemy m.in. w Intermarche, Aldi, Kaufland, Netto czy Żabce. Zwykle cena jednego oscyluję między 5 a 7 zł.

Rogale świętomarcińskie. To dlatego warto je kupić

Wiele osób nie rozumie fenomenu rogali świętomarcińskich i wcale nie ma pojęcia, że warto je kupić. Choć w wielu miejscach sprzedawane są dość regularnie, to właśnie teraz mówi się o nich najwięcej. Dzień Świętego Marcina obchodzony 11 listopada ma z nim szczególny związek. Tradycja wywodzi się z Francji, gdzie żył wspomniany bohater. Mowa o patronie dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii, kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli winnic, żebraków i żołnierzy.

Tradycja rogalami wzięła się stąd, że kiedyś podczas jesiennego święta składano bogom ofiary z wołów lub, w zastępstwie, z ciasta zwijanego w wole rogi. Kościół przejął ten zwyczaj i połączył go z postacią św. Marcina. Kształt ciasta rogala interpretowano jako nawiązanie do podkowy, którą miał zgubić koń świętego.

Sam przysmak uznawany jest za słodki i bardzo smaczny oraz rzadki. Wszystko za sprawą białego maku, lukru i świeżego ciasta. Czy mieliście okazję już spróbować?

Czytaj też:

Spędziłam w Poznaniu 24 godziny. Przez jedną rzecz miasto traci teraz urokCzytaj też:

Takie specjały zjesz tylko w Polsce