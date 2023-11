Czy 12 listopada to niedziela handlowa? Sprawdź, gdzie zrobisz zakupy

Weekend 11-12 listopada będzie trudny dla klientów. Ze względu na Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada sklepy i lokale handlowo-usługowe będą zamknięte. Tego dnia nie zrobimy zakupów w dużych centrach handlowych, marketach i sieciach sklepów spożywczych.

Czy 12 listopada to niedziela handlowa?

Niestety, sklepy będą zamknięte również w niedzielę 12 listopada. Otwarte mogą być jedynie prywatne sklepy (np. osiedlowe), stacje benzynowe, sklepy na dworcach kolejowych czy lotniskach.

Ze względu na to, że sklepy będą nieczynne przez cały weekend, duże sieci wydłużyły godziny otwarcia swoich placówek w czwartek 9 listopada i w piątek 10 listopada. Klienci mogli robić zakupy aż do godz. 23, by przygotować się na świąteczny weekend.

Kiedy będzie niedziela handlowa?

Najbliższa niedziela handlowa przypada dopiero 17 grudnia. Przez cały listopad w niedziele sklepy będą zamknięte. Ustawa o ograniczeniu handlu przewiduje dwie niedziele handlowe w grudniu, ale jedna z nich wypada w Wigilię 24 grudnia. Konsumenci próbowali protestować przeciwko takiemu rozwiązaniu, ale na razie żadne decyzje w tej sprawie nie zostały podjęte.

