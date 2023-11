Pepco wycofało zabawkę ze sprzedaży. Może poważnie uszkodzić wzrok

Znane sklepy co jakiś czas informują o wycofywaniu konkretnych produktów. Na takich listach znajduje się zarówno asortyment spożywczy jak i przemysłowy. W ostatnim czasie Pepco ostrzegało m.in. przed kombinezonem niemowlęcym, kredą do włosów czy grzechotką niemowlęcą. Tym razem mowa o zabawce.

Pepco wycofuje zabawkę. Jest niebezpieczna

Pepco poinformowało o wycofaniu pistoletu na piankowe pociski z przyssawkami. To produkt o numerze 288457 umieszczony w plastikowym opakowaniu. Wiadomo, że posiada kod EAN: 2200128845769. Po czasie okazało się, że zabawka nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek.

Problem z pistoletem polega na tym, że jego mechanizm jest w stanie wprowadzić w ruch pocisk prowizoryczny w sposób określony jako niebezpieczny, co stwarza ryzyko stłuczenia, otarcia, obrzęku ciała lub urazu oka fizycznych przez użytkownika, lub osoby trzeciej. To może prowadzić to poważnych konsekwencji.

Użycie zabawki powoduje utratę wzroku? Pepco ostrzega

Pepco zwróciło uwagę przede wszystkim na to, że osoby bawiące się pistoletem są narażone na utratę lub uszkodzenie wzroku. Ogłoszenie zostało opublikowane w celach ostrzegawczych i zapobiegających nieszczęściu. Informacja pojawiła się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Klienci, którzy nabyli wadliwy produkt, mogą go przynosić do sklepu i nie muszą posiadać paragonu. Zdjęcie artykułu można zobaczyć m.in. na stronie internetowej Pepco. Z obrazka wynika, że mowa o zabawce dla dzieci w wieku powyżej 3 lat.

Niestety ostatnio każdy wycofany produkt z Pepco przeznaczony był dla dzieci, dlatego sytuacja wydaje się szczególnie niepokojąca. Czy to oznacza, że rodzice powinni ostrożniej podchodzić do zakupów w tym sklepie? Warto być czujnym i na bieżąco śledzić komunikaty pojawiające się w zakładce „Wycofane artykuły” na stronie sieci sklepu. Pozostaje mieć nadzieję, że do takich incydentów będzie dochodziło jak najrzadziej.

