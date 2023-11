Produkty Puccini w Biedronce. Możesz je podarować jako świąteczny prezent

Produkty marki Puccini trafią do Biedronki w czwartek 30 listopada i dostępne będą do 13 grudnia lub wyczerpania zapasów. To nie pierwszy raz jak sieć zaoferuje tego typu towary. Podobne pojawiały się m.in. w okolicy dnia kobiet czy świąt wielkanocnych. Promocyjna i niecodzienna oferta jest okazją do zaopatrzenia się w wyjątkowe prezenty pod choinkę.

Produkty Puccini w Biedronce. Świąteczna promocja

Tym razem w Biedronce kupimy eleganckie rękawiczki damskie i męskie ze skóry naturalnej. Wszystkie rodzaje dostępne są w czarnych kolorach i wyposażone w ciepłą miękką podszewkę. Za każdą parę zapłacimy 99 zł. Inną propozycją są portfele – również w wersji damskiej i męskiej. Otrzymamy je w kolorach czarnych i czerwonych. Każdy wykonany z naturalnej skóry z kieszonką na bilon w cenie 99 zł każdy.

Ostatnim eleganckim produktem są paski do spodni męskie w rozmiarze uniwersalnym wykonane ze skóry naturalnej. Do wyboru mamy aż cztery modele w odcieniach czerni i brązu – każdy z metalową sprzączką. Za jeden wystarczy zapłacić jedynie 69,90 zł. Biedronka podkreśla, że wspomniane artykuły idealnie sprawdzą się jako świąteczny prezent z okazji Bożego Narodzenia.

Produkty Puccini w Biedronce. Te kupisz od 30 zł

Poza najbardziej eleganckimi produktami Puccini, w Biedronce znajdziemy również asortyment tej marki w cenie 29,99 zł. Tak mało wydamy m.in. na czapki i rękawiczki damskie oraz męskie wykonane z miękkiej dzianiny. Każdy produkt posiada naszywkę z markowym logo oraz dostępny jest w rozmiarze uniwersalnym. Artykuły otrzymamy w różnych kolorach m.in. czarnym, granatowym, szarym i beżowym.

Hitem w tańszej ofercie są również skarpetki męskie w rozmiarach od 39 do 46. Biedronka zapewnia, że Puccini każdą parę wykonało z materiałów najwyższej jakości – w 80 proc. z bawełny egipskiej. Wybór wzorów jest bardzo duży, a wszystko to za 29,99 zł. Ostatnią propozycją będą bokserki dla mężczyzn zapakowane w specjalnym pudełku – każde zawiera 3 sztuki bielizny. Za całość zapłacimy 59,90 zł. Wszystko to w 95 proc. wykonane z bawełny oraz 5 proc. z elastanu w rozmiarach od M do XL.

Biedronka podkreśla w gazetce, że asortyment Puccini znajdziemy tylko w wybranych sklepach. Najeży szukać ich w tych największych marketach w najbardziej popularnych miejscach. Ich listę powinniście znaleźć na stronie internetowej sklepu.

