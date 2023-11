To naprawdę ostatnie godziny, by złożyć wniosek o 300 zł

Do 30 listopada ZUS przyjmuje wnioski o wypłatę 300 zł w ramach programu Dobry Start. Świadczenie należne jest każdemu dziecku, które się uczy – do 20. roku życia. Wyjątkiem są osoby z niepełnosprawnością – te mogą otrzymywać środki finansowe do 24. roku życia.

Dobry Start. Wypłacono 1,36 mld zł

Wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez bankowość elektroniczną, system Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podaje, że od lipca do początku listopada w ramach programu „Dobry start” do rodzin trafiło 1,36 mld zł, a ze świadczenia skorzystało 4,5 mln dzieci.

– „Dobry start" to jeden z wielu programów wspierających polskie rodziny. Dobro dzieci jest zawsze w centrum działań naszego ministerstwa. Dzieci są naszą przyszłością i pieniądze przeznaczone na wyprawkę szkolną traktujemy jako inwestycję w przyszłość. Zachęcam wszystkich rodziców, którzy jeszcze tego nie zrobili, do złożenia wniosku – mówiła była już minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

300 plus od 5 lat

Program „Dobry start” działa od 2018 roku. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie to przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Czytaj też:

Wyrównanie za 500+? Przeczytaj, zanim złożysz wniosekCzytaj też:

500 Plus dla Ukraińców. Są najnowsze dane