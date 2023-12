Wakacje kredytowe do likwidacji? Poselski projekt wycofany, posiedzenie komisji odwołane

Zamieszanie wokół projektu wakacji kredytowych. Program wprowadzony przez rząd Zjednoczonej Prawicy na razie pozostaje w zawieszeniu. Na decyzje przyjdzie poczekać do ogłoszenia nowego gabinetu.

Wakacje kredytowe wycofane z Sejmu

Poselski projekt przedłużenia wakacji kredytowych, który złożyli do laski marszałkowskiej posłowie Polski 2050, zakładał możliwość zawieszenia w ciągu roku czterech rat (raz na kwartał) kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, jeżeli na obsługę kredytu trafiałoby 40 proc. średniego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Jak wynika z dokumentów, projekt został jednak wycofany i ani Sejm, ani sejmowa Komisja Finansów Publicznych nie zajmie się propozycją posłów Polski 2050.

Wakacje kredytowe do decyzji rządu

Do sprawy na konferencji prasowej odniósł się marszałek sejmu Szymon Hołownia. – Jeżeli chodzi o wakacje kredytowe, to z tego, co dzisiaj dowiedziałem się od szefów klubów, zapadła decyzja co do merytoryki zgodna z tym, o czym mówiliśmy przy ustawie wiatrakowej – to znaczy zostawiamy te rzeczy do dyspozycji i do decyzji przyszłego rządu – powiedział.

– Rząd będzie w Polsce za niespełna tydzień, taki, który będzie umocowany z większością. Naprawdę dzisiaj jest ten moment, kiedy Sejm powinien powiedzieć: słuchajcie, ten tydzień możemy poczekać, niech rząd odpowiedzialnie tę decyzję podejmie – podkreślił marszałek.

– Więc taka jest decyzja przewodniczących klubów, rozumiem, że to w tym trybie przebiega, nikt nie będzie niczego opóźniał, bo decyzja w sprawie wakacji kredytowych musi być, natomiast uważam, że to jest odpowiedzialne, że rząd weźmie za to odpowiedzialność jako za swój projekt i przedstawi to izbie nie jako rozwiązanie, które zostało po tamtym rządzie, tylko to, które ten rząd chce – jak mówię – za tydzień już ukonstytuowany najprawdopodobniej wdrożyć – powiedział Hołownia.

