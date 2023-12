McDonald's rozdał pracownikom paczki na święta. Oto co było w środku

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. To ostatni moment na to, by pracodawcy mogli zaoferować swoim pracownikom specjalne paczki okazjonalne. Wiadomo, jak wyglądają one w McDonald’s.

Jakiś czas temu w mediach społecznościowych często pojawiały się informacje o tym, jak wyglądają paczki świąteczne pracowników Lidla czy Biedronki. W obu przypadkach można było się zachwycić. Okazało się, że każda z sieci zaoferowała pracownikom podarunki m.in. dla dzieci. Prezenty zostały dopasowane do wieku pociechy. Teraz dowiadujemy się, jak to wygląda w McDonald’s. Paczki świąteczne od McDonald’s. To się w nich znalazło McDonald’s to chyba jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Nic więc dziwnego, że wiele ludzi interesuje się zarobkami w firmie, a także tym jak traktowani są pracownicy w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Okazuje się, że podobnie jak załoga Lidla i Biedronki mogą liczyć na specjalne paczki.

Prezenty świąteczne dla pracowników McDonald’s zawierały w sobie butelkę czerwonego wina, kruche ciasteczka owsiane, bombonierkę z wiśniami w alkoholu, czekoladę, kawę i herbatę. Zestaw idealny dla fanów słodkości został elegancko zapakowany w przezroczystą folię w gwiazdki i obwiązany skromną wstążką. Wielkiego unboxingu dokonano na TikToku. Nie wszystkim spodobała się zawartość pudełka. Ponadto niektórzy internauci zwracali uwagę, że nie wszyscy dostali podarunek. Paczki od McDonald’s dla wybranych? Paczki świąteczne z McDonald’s, o których mowa dotyczyły restauracji w Katowicach. Po publikacji filmiku z prezentem na TikToku na jaw wyszło, że nie wszyscy mogli liczyć na taki bonus. Wszystko zależy od licencji danego lokalu, bo każdy należy do innego pracodawcy. Jak podaje onet.pl oraz eska.pl na podstawie posta użytkownika o nazwie @lukaszsobczyk1 Internauci komentowali prezent, pisząc: „Po ośmiu latach pracy w maku nie widziałam na oczy żadnej paczki z maka. To chyba jakiś fejk” inni dodawali: „Fajnie, że jest cokolwiek, ale taka korporacja, jaką jest McDonald’s, mogłaby się bardziej postarać, bo po prostu ich na to stać”. Czytaj też:

Biedronka rozdaje vouchery świąteczne. Są warte aż 1000 złCzytaj też:

Byłam na najpiękniejszym jarmarku świątecznym. Ceny? Zaskakująco niskie