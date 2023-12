Biedronka przed świętami. Sklepy czynne prawie do północy

Biedronka przed świętami czynna dłużej? To dobrze znana wszystkim taktyka, którą stosuje wiele sieci handlowych. To nie tylko krok w kierunku klientów, którzy mają więcej czasu na ostatnie zakupy, ale też szansa na rozłożenie kolejek do kas. Dziś wiadomo, że portugalski dyskont przygotował pracowników na prawdziwą harówkę. Większość marketów będzie czynna prawie do północy.

Godziny otwarcia Biedronki. Dłużej przed świętami

Godziny otwarcia sklepów Biedronka przed świętami Bożego Narodzenia będą inne niż zwykle. Przedstawiciele sieci informowali, że jest to szczególnie ważne m.in. dlatego, że w tym roku nie będzie można robić zakupów w Wigilię – wypada w niedzielę. Z tego powodu większość ponad 3 tys. placówek będzie otwarta co najmniej do 23.

Komunikat na temat zmian wydano 20 grudnia. Biedronka poinformowała m.in., że „Zadbała o dostarczenie klientom produktowych szlagierów popularnych w Boże Narodzenie. I co szczególnie ważne, w znacznie wydłużonych godzinach pracy zdecydowanej większości sklepów na terenie całej Polski”.

Jako że sklepy będą zamknięte 24, 25 i 26 grudnia. Zakupy przed świętami można zrobić jeszcze tylko od czwartku 21 do soboty 23 grudnia. To jak długo otwarta jest dana Biedronka, warto sprawdzać na stronie konkretnego lokalu lub liście umieszczonej na stronie Biedronki. Nie trzeba jednak się martwić, że sklepy w piątak czy sobotę będą czynne do tej samej godziny, co zwykle. Czasu na zakupy ma być więcej.

Biedronka tłumaczy, że to wszystko dla klientów

„Jak zawsze kluczowy jest dla nas po pierwsze klient i jego potrzeby. Dłuższy czas pracy sklepów jest wyjątkowo ważny w tym roku, ponieważ Wigilia przypada w niedzielę i tego dnia sklepy sieci będą zamknięte, podobnie jak 25 i 26 grudnia. Warto zatem wcześniej zrobić zapasy, aby w święta niczego nam nie zabrakło. Dzięki dłuższym godzinom pracy naszych placówek każdy klient zdąży bez pośpiechu i w dużym komforcie zaopatrzyć się w niezbędne i ulubione produkty” – wyjaśnia Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu sieci Biedronka.

Biedronka podkreśla też, że na półkach wciąż można znaleźć wiele bestsellerów i produktów idealnych na prezent świąteczny. Informuje, że dzięki zakupom zaopatrzymy się w karpia, śledzie, produkty do zrobienia pierogów, kutii czy kompotu z szusu. Jesteście gotowi?

Czytaj też:

100 proc. zwrotu za zakup karpia. Promocja w Biedronce do 20 grudniaCzytaj też:

Biedronka szykuje podwyżki. Wyda na ten cel ponad pół miliona