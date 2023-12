100 proc. zwrotu za zakup karpia. Promocja w Biedronce do 20 grudnia

Biedronka zapowiedziała swoją akcję w najnowszej gazetce promocyjnej ważnej od 18 do 23 grudnia. Tylko przez kilka dni klienci mogą korzystać ze zwrotu o wartości 100 proc. za zakup świeżego karpia. Oto co warto wiedzieć o promocji.

Karp w Biedronce. Dostaniesz zwrot pieniędzy

Karp to jedna z najbardziej popularnych ryb w okresie świąt Bożego Narodzenia. Choć dziś zamiast niego wybieramy również inne gatunki jak łosoś, pstrąg czy dorsz, to ten nadal dla wielu z nas jest wyjątkowym przysmakiem. Każdy, kto zamierza go kupić, szuka jak ofert atrakcyjnych cenowo, ale też produktów dobrej jakości. Takie oferuje teraz m.in. Biedronka.

Znany dyskont oddaje klientom 100 proc. wartości zakupionego karpia. Wystarczy przyjść do sklepu między 18 a 20 grudnia. Promocja trwa tylko 3 dni. Konieczne jest podejście do kasy z produktem świeżym marki Marinero „Karp płat ze skórą” i innymi produktami, za które zapłacimy łącznie minimum 69 zł – w to nie wlicza się cena karpia. Ponadto klient musi okazać kartę Moja Biedronka lub aplikację sieci. Po wszystkim kasjer podaruje nam voucher o równowartości wspomnianej ryby.

Tak wykorzystasz voucher za karpia z Biedronki

Biedronka podkreśla, że promocja ma kilka zasad. Jedną z nich jest to, że klienci muszą trzymać się limitów i mogą otrzymać voucher za zakup maksymalnie 1 kg karpia dziennie. Jeśli ktoś skorzysta każdego dnia promocji, ma szansę dostać w zamian za voucher aż 3 kg ryby.

Co najważniejsze, voucher da się wykorzystać tylko w konkretnym terminie, czyli od 22 do 23 grudnia. To oznacza, że jeszcze przed świętami, będziemy mieli okazję wybrać coś, za co nie zapłacimy zupełnie nic. Przy zakupach również trzeba będzie posiadać kartę lojalnościową. Voucher trzeba wykorzystać w ramach jednej transakcji.

Ile kosztuje wspomniany karp ze skórą? Za opakowanie 100 g zapłacimy 5,99 zł. To oznacza, że za 1 kg wydamy 59,90 zł. Voucher o wartości nawet 60 zł można otrzymać w ciągu jednego dnia, jeśli kupimy 10 opakowań ryby. To gratka dla wszystkich, którzy planują Wigilię w dużym gronie osób.

