Firma dopłaci również do soczewek kontaktowych. Jakie są zasady?

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej i bezpiecznych, higienicznych warunków pracy. Woda latem, badania okresowe, odzież ochronna, gdy wymagają tego warunki pogodowe – ale firma musi również dofinansować zakup okularów, a od niedawna także soczewek kontaktowych, jeśli pracownik je preferuje.

Dofinansowanie zakupu okularów: warunki

Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie zakupu okularów lub soczewek kontaktowych jest wskazanie lekarskie. Ponadto zwrot części kosztów zakupu okularów należy się tylko pracownikom, którzy spędzają przed ekranem komputera / laptopa co najmniej cztery godziny dziennie. Warunkiem jest również zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Jeśli pracownik nie miał wskazania do noszenia okularów, a mimo to je zakupił, nie może domagać się refundacji, nawet jeśli spędza przed monitorem wiele godzin tygodniowo.

Po odebraniu okularów pracownik przynosi fakturę za zakup. Trzeba mieć na względzie, że firma nie pokryje pełnego kosztu zakupu szkieł i oprawek. Na jaką refundację można więc liczyć? To firma określa w regulaminie wewnątrzzakładowym. Decyduje również o tym, z jaką częstotliwością pracownik może ubiegać się o dofinansowanie. Z reguły jest to 100-200 zł. Nie wystarczy więc na okulary z górnej półki, ale też celem udziału firmy w zakupie nie jest poprawienie wizerunku pracownika, ale dostarczenie narzędzi do bezpiecznej pracy.

Firma refunduje również soczewki

W listopadzie 2023 roku zmieniły się przepisy i teraz pracownicy mogą się ubiegać również o refundację soczewek kontaktowych. To ukłon w stronę kierunku zatrudnionych, którzy wolą soczewki. Refundacja jest nowością w przepisach, ale wcześniej część firm akceptowała zakup soczewek. Podstawę prawną stanowił art. 9 ust. 3 Dyrektywy Rady z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe.

