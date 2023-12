Klienci Allegro pobili rekord. Tyle zamówień nie było jeszcze nigdy

W okresie przedświątecznym zakupy robimy częściej niż zwykle. Kupujemy prezenty swoim bliskim, dekoracje i wiele innych. Niektóre z tych artykułów zamawiamy online, bo to pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. W Polsce chętnie wykorzystujemy do tego m.in. platformę Allegro. Okazuje się, że cieszy się coraz większym powodzeniem.

Allegro może świętować. Klienci pobili rekord

W tym roku klienci Allegro pobili rekord platformy. Jeszcze nigdy w historii zamówień nie złożyło tak dużo osób jak 18 grudnia. To wielkie wydarzenie, bowiem w ciągu ostatnich 25 lat nie odnotowano takiego wyniku. Obecny sukces zawdzięczany może być różnym elementom. Jednym z nich jest możliwość zamawiania prezentów z dostawą już następnego dnia.

Allegro w okresie przedświątecznym dawało klientom gwarancje, że ich towary dotrą w ekspresowym tempie i tak też się działo. Wszystko dzięki dostawom Allegro One Kurier i InPost. To idealna opcja m.in. dla tych, którzy szukanie prezentów odkładają na ostatni moment, lub po prostu do ostatniej chwili dokupują brakujące rzeczy. Z takich udogodnień można korzystać aż do piątku 22 grudnia.

W piątek 22 grudnia na Allegro ma być dostępnych kilkadziesiąt milionów ofert ze specjalnym oznaczeniem „dostawa w sobotę”. To właśnie wtedy mamy pewność, że artykuły dojdą szybko. Przewidywany czas dostawy to efekt logistyki we współpracy z partnerami i przykład coraz lepszego wykorzystania algorytmów w Allegro.

To klienci Allegro kupowali najczęściej

Z grudniowych danych z platformy Allegro wynika, że największym zainteresowaniem w okresie przedświątecznym cieszy się kategoria Dziecko. „W tym roku popularnym wyborem są klocki Lego, które klienci mogą wygodnie wyszukiwać dzięki specjalnym filtrom, pomagającym znaleźć idealny zestaw dostosowany do zainteresowań i wieku dziecka. Dobrze sprzedają się także interaktywne zabawki dla niemowląt, czy kultowe lalki Barbie” – pisali przedstawiciele Allegro w komunikacie prasowym.

Ponadto okazało się, że klienci szczególnie ochoczo sięgali po dekoracje, ozdoby świąteczne, choinki i lampki. W koszykach pojawiały się też zastawy stołowe, świeczki i przybory kuchenne. Klienci nie zapominali też o słodyczach, kawie i chemii do świątecznych porządków. A wy też robiliście zakupy z Allegro?

