Nie płacisz abonamentu? Skarbówka pobierze go sobie sama. Zablokowano już ponad 20 mln zł

W zeszłym roku Poczta Polska zyskała nowe uprawnienia. Jej kontrolerzy, a w rzeczywistości często po prostu listonosze, zaczęli sprawdzać, czy w mieszkaniach i domach znajdują się radia i telewizory. Jeśli zostali wpuszczeni, a w domach były tego typu odbiorniki, to oczekiwali informacji i płaceniu abonamentu.

Skarbówka ściąga zaległy abonament

Dla osób, które posiadają w domu telewizory i radia, a nie płacili obowiązkowego abonamentu RTV, przewidziane były duże kary. Urzędy Skarbowe, które otrzymały informacje o osobach, które unikały płatności, wzięły sprawy w swoje ręce. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, w okresie od stycznia do listopada 2023 roku (najnowsze dostępne dane), skarbówka zablokowała z tytułu nieopłaconego abonamentu na kontach Polaków aż 20,03 miliona złotych.

Tak pokaźna kwota wynika z kary, która przewidziana jest za brak rejestracji odbiorników lub unikanie płacenia abonamentu. Ustalono ją na poziomie 30-krotności miesięcznej wysokości abonamentu RTV. Zapłacenie kary nie zwalnia jednak z uregulowania zaległych opłat.

Kontrole, które są fikcją

Co ciekawe, kontrolerzy Poczty Polskiej mają niezwykle trudne zadanie. Oficjalnie na cały kraj jest ich zaledwie kilkudziesięciu. Dodatkowo nie mają oni możliwości sprawdzenia lokali, jeśli zamieszkująca go osoba nie będzie miała ochoty takiego kontrolera wpuścić.

Trudność polega także na tym, że kontroler musi udowodnić, że np. telewizor odbiera sygnał telewizyjny, co w dzisiejszych czasach wcale nie jest takie oczywiste. Wiele urządzeń wykorzystywanych jest bowiem wyłącznie jako odbiorniki smartTV, aplikacji internetowych, czy po prostu monitory do konsol typu xbox, czy Playstation. To, że ktoś ma w domu telewizor nie świadczy więc już o tym, że powinien płacić abonament.

