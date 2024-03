Na tych drzwiach leżał w „Titanicu” sam DiCaprio. Zostały sprzedane za kolosalną kwotę

Aukcje jak ta zawsze wzbudzają zainteresowanie koneserów sztuki czy miłośników historii. Oczywiście, by wziąć w niej udział trzeba móc pochwalić się pokaźną zawartością portfela. Za drzwi z filmu „Titanic” anonimowy kupiec zapłacił niemal 3 mln złotych. To jeden z wielu drogocennych rekwizytów, jakie można było nabyć w USA w minioną niedzielę.

Cenne rekwizyty na aukcji. Kupiono drzwi z „Titanica”

Drzwi z „Titanica” można było znaleźć na amerykańskiej aukcji w domu Heritage Auctions w Dallas. Mowa o rekwizycie wykorzystanym w kultowym filmie. Na drzwiach leżał sam Leonardo DiCaprio, gdy grał jedną z głównych roli. To za ten przedmiot zapłacono najwięcej. Kosztował 718 tys. dolarów, co daje około 3 mln złotych. Niestety kupiec nie zdradził swych danych.

Co wiadomo o drzwiach z Titanica? Rekwizyt pochodzi co najmniej z 1997 roku i jest tak naprawdę zwykłą drewnianą kładką. Nie dla wszystkich to prosty przedmiot, bowiem fani słynnego filmu mogą wziąć go za coś wyjątkowego. Na aukcji zdradzono, że drzwi wykorzystane w filmie były stworzone na kształt tych prawdziwych, które znajdowały się na statku Titanic. W rzeczywistości mowa tu o elemencie ozdobnej framugi znajdującej się niegdyś tuż nad wejściem do salonu w pierwszej klasie statku.

Drzwi z „Titanica” hitem aukcji. Nie tylko je można było kupić

Na aukcji w USA można było kupić nie tylko kultowe drzwi z filmu „Titanic”. Tak naprawdę zaprezentowano tam mnóstwo gadżetów z innych amerykańskich filmów. Łącznie sprzedano około 1,6 tys. przedmiotów, za które uzyskano w sumie ponad 15 milionów dolarów.

Drogim elementem na aukcji był też charakterystyczny dla Harrisona Forda bicz z serii Indiana Jones kupiony za 525 tys. dolarów i topór Jacka Nicholsona, którego Jack Torrance spawał w „Lśnieniu” za 125 tys.dolarów. W oświadczeniu prasowym domu aukcyjnego podano, że impreza Treasures From Planet Hollywood była najbardziej udaną aukcją rekwizytów kinowych od lat.

Warto dodać, że to niejedyna aukcja w ostatnim czasie, na której głośno było o przedmiotach związanych z Titanikiem. W listopadzie ubiegłego roku za ogromną kwotę kupiono oryginalne słynne menu restauracyjne, dostępne na jego pokładzie. Pochodziło z 1912 roku i choć było nieco wyblakłe, kupiec zapłacił za nie 84 tys. funtów, czyli ok. 425 tys. złotych.

