Masło i bakalie do ciast za darmo. To ostatni moment, by zrobić zapasy na święta

Do świąt wielkanocnych coraz bliżej jednak sklepy nie zatrzymują się w oferowaniu promocji. Zarówno Biedronka, jak i Lidl pochwaliły się kolejnymi gazetkami ważnymi tylko do 30 marca. Na niektórych produktach zaoszczędzimy wyłącznie w piątek 29 marca. Tak jest np. z masłem w Lidlu – za darmo dostępne jest tylko przez jeden dzień. Po co jeszcze warto sięgnąć?

Ostatnie promocje przed Wielkanocą. W Lidlu masło gratis

Lidl rozpoczął promocję na masło w stylu 1+1 gratis. Dotyczy ona produktu marki Pilos, 83 proc. tłuszczu o wadze 200 g. By skorzystać, wystarczy aktywować kupon w aplikacji. Akcja ważna jest tylko 29 marca, ponadto trzeba pamiętać o limicie 2 opakowań na jeden kupon – każde kolejne sprzedawane jest w regularnej cenie. Robiąc zakupy w podanym terminie, skorzystamy też z rabatu o wartości 10 zł. By go zdobyć, wystarczy zrobić zakupy za minimum 100 zł.

To nie wszystko. Tuż przed świętami w Lidlu tylko 30 marca warto sięgnąć m.in. po praliny owocowe marki J.D Gross w ramach 1 + 1 gratis. Wciąż za darmo można otrzymać twaróg Pilos, 1 kg idealny na wielkanocny sernik, a także świeże jaja wielkości M – kupując 2 opakowania 10 sztuk, trzecie dostaniemy gratis. Nie brakuje też tanich słodkości, bowiem przy zakupie 3 sztuk produktów marki Kinder, za trzeci najtańszy zapłacimy grosz. Co jeszcze się przyda? Za darmo otrzymamy margarynę do pieczenia – w ramach 2 + 1 gratis oraz piwa w puszce Żubr – w ramach 5+3 gratis.

Taniej przed Wielkanocą w Biedronce. Bakalie do ciast gratis

Biedronka tuż przed świętami proponuje darmowe bakalie idealne do wielkanocnych ciast i deserów. Tylko do 30 marca produkty marki Bakallino otrzymamy w ramach 2 + 1 gratis. Do tworzenia wypieków przyda się także margaryna tortowa dostępna w ramach 2 + 2 gratis. Można sięgać np. po migdały, orzechy nerkowca, włoskie, suszone morele, żurawinę, a także kokos. Jeśli planujecie sałatkę warzywną, gratis otrzymacie np. rzodkiewkę w ramach 1 + 1 gratis.

Tuż przed nadchodzącym weekendem najważniejsze jest, by zaoszczędzić na produktach, które sprawdzą się na świątecznym stole. Do nich można zaliczyć m.in. mięso. Biedronka oferuje promocje 1 + 1 gratis na schab wieprzowy ze śliwką, karkówkę wieprzową oraz szynkę świąteczną. Produkty można mieszać dowolnie. Ponadto w ramach 2 +1 gratis otrzymamy świąteczne figurki Kinder, a w ramach 3 +1 gratis kwiaty. Nie zapomniano także o owocach, bo w ramach 2 + 1 gratis można dostać opakowanie winogron bezpestkowych. Na wielu wspomnianych produktach zaoszczędźmy głównie z kartą Moja Biedronka.

Czytaj też:

Biedronka zamraża ceny od kwietnia. Stosuje podobną strategię co Lidl i KauflandCzytaj też:

Wiosenne porządki w samochodzie. Od dziś Lidl ze specjalną ofertą akcesoriów