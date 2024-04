Popeyes uruchomił aplikację i stworzył nową kanapkę. Kupisz ją tylko w jeden sposób

Klienci amerykańskiej restauracji fast food Popeyes mogą już korzystać z aplikacji mobilnej sieci. Każdy, kto zdecyduje się ją zainstalować i dokona rejestracji, będzie miał szansę na spróbowanie nowej kanapki. Ta oferowana jest tylko wybranym osobą i ma być formą docenienia lojalnych użytkowników.

Popeyes sprzedaje nową kanapkę

Nowość w Popeyes to Supreme Chicken Sandwich. Mowa tu o połączeniu dwóch produktów – kanapki Chicken Sandwich i frytek Supreme Fries. W środku maślanej bułki brioszki znajdziemy ociekający sos serowy, świeży szczypiorek, chrupiącą pierś z kurczaka, sos majonezowy i marynowane ogórki.

To wszystko w ramach specjalnej akcji, która ma pomóc w promowaniu nowej aplikacji. Kanapka jest częścią oferty limitowanej, więc po czasie może zniknąć z menu. Kanapka jest dostępna w wersji classic, spicy, a także solo i w zestawach.

Nowość jest też odpowiedzią na wymagania i oczekiwania klientom, którzy już zaufali sieci. „Od pierwszego dnia, kiedy pojawiliśmy się w Polsce, uważnie czytamy wszystkie komentarze i opinie naszych gości w mediach społecznościowych. Kultowa kanapka Chicken Sandwich i frytki Supreme Fries pojawiały się w topce najbardziej oczekiwanych produktów, więc do tego połączenia po prostu musiało dojść. Wraz z launchem kanapki Supreme Chicken Sandwich rozpoczynamy też oficjalne działanie aplikacji mobilnej, dając naszym gościom kolejne ułatwienie do składania zamówień – na miejscu w naszych restauracjach, za to bez kolejek. Niebawem rozwiniemy jej kolejne funkcjonalności” – mówił dla mediów Jakub Aleksandrowicz, Marketing Director w Popeyes.

Nie masz aplikacji, nie dostaniesz Supreme Chicken Sandwich

Klienci Popeyes muszą pamiętać, że tylko jeśli sami skorzystają z aplikacji, skosztują nowości. Jak będzie w przypadku innych wchodzących do menu produktów? Na ten moment nie wiadomo. Można jednak podejrzewać, że sieć zacznie przygotowywać specjalne oferty czy kupony tylko dla użytkowników. Prędzej czy później korzystanie z aplikacji, stanie się bardzo opłacalne.

Kampania promująca nową kanapkę nawiązuje do popularnych limitowanych dropów marek streetwearowych i prowadzona jest online, w tym w social mediach. Kreacje przygotował zespół marketingowy (Rex Concepts CEE).

