Masz niechciane meble? Oddaj je do IKEA. Sieć odwdzięczy się rabatami

Taka akcja nie zdarza się codziennie, ale gdy już jest, to szkoda nie skorzystać. Najbardziej powinna zainteresować tych, którzy mają na zbyciu niechciane meble. Niezależnie od tego, z jakiego sklepu pochodzą, IKEA i tak przyjmie je do siebie, a do tego jeszcze dopłaci. Rabat ma wynosić 50 zł.

Rabat w IKEA za używane meble. Akcja już trwa

Zniszczone, stare i używane meble można przynosić do sklepów IKEA przez cały kwiecień w ramach programu „Dbaj o dom, a przy okazji o planetę”. Trzeba jednak zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Akcja obowiązuje wyłącznie w sklepach w podwarszawskich Jankach i w Bydgoszczy. Mowa o programie pilotażowym, dlatego na razie sieć musi sprawdzić, jak ten się przyjmie.

Przedmioty nienadające się już do użytku można oddawać w każdy piątek, sobotę oraz jedną niedzielę handlową kwietnia, w godzinach 11:00-19:00. Każdy klient, który przyniesie do IKEA używane meble, otrzyma w zamian rabat w wysokości 50 zł na zakupy w sklepach sieci. By wziąć udział, trzeba jednak należeć do Klubu Lojalnościowego IKEA Family. Założenie jej jest szybkie i darmowe.

„W ramach kwietniowej zbiórki prowadzonej w sklepie IKEA w podwarszawskich Jankach oraz w Bydgoszczy, chcemy zaopiekować się meblami, które nie nadają się już do użytku i pomimo wielu starań, by przedłużyć im życie, stają się odpadami” – mówiła Wiktoria Płocha, Liderka Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce.

Klienci mogą przynieść używane meble do IKEA. Warto pamiętać o terminach

Gdy zdecydujemy się na dostarczenie do IKEA używanych mebli, powinniśmy pamiętać, że możemy to zrobić wyłącznie między 12 a 13 kwietnia, 19 a 20 kwietnia oraz 26 i 28 kwietnia – ten jeden weekend ma niedzielę handlową.

Boicie się, że wasze meble będą za duże lub nie spełnią warunków? Nie trzeba panikować. IKEA zapewnia, że można oddawać zarówno sofy, narożniki, fotele, szezlongi, jak i szafy, komody, regały, biblioteczki czy kontenerki, łóżka i krzesła. Mile widziane będą też stołki barowe, stoły i biurka, kredensy, szafki, bufety i konsole.

Z akcji wyłączono jedynie elementy wyposażenia wnętrz, niebędące meblami np. materace, tekstylia, zużyty sprzęt elektroniczny, odpady organiczne, niebezpieczne oraz przedmioty szklane.

Co stanie się z oddanymi meblami? IKEA poinformowała, że będą one sortowane i odbierane przez firmę Stena Recycling. Elementy nienadające się już do użytku zostaną zagospodarowane w procesie recyklingu lub odzysku energii. Z kolei lite drewno, pozyskane z zebranych mebli, wróci do obiegu, stając się surowcem wtórnym do produkcji mebli IKEA.

