Pepco ostrzega klientów przed swoimi produktami. Te zostały wycofane

W sieci pojawiła się nowa lista produktów wycofanych z Pepco. Klienci powinni na nie uważać, gdyż uznane są za niebezpieczne. Znana sieć przeprasza i apeluje o ostrożność. Mowa m.in. o asortymencie przeznaczonym dla dzieci.

Pepco wycofało te produkty

Na liście wycofanych produktów z Pepco pojawiła się m.in. keksówka premium z numerem PLU 348845, koło garncarskie do zabawy z numerem PLU 59662 oraz kredki ołówkowe w tubie o numerach: PLU 344664 /PLU 347467 /PLU 349916 / PLU 351997/ PLU 596332/ PLU 599150/ PLU 599152/ PLU 599153.

„W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że produkt jest niezgodny z wymaganiami normy EN 71-3:2019+A1:2021 z uwagi na przekroczoną zawartość ołowiu w glinie” – czytamy w jednym z wielu ostatnich komunikatów Pepco. Okazało się, że część asortymentu nie spełnia wymogów Rozporządzenia (WE) 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. Chodziło m.in. o przekroczoną zawartość ftalanów w produktach. Jeśli zaś mowa o samej keksówce, to w jej przypadku okazało się, że jej powłoka nieprzywieralna może odchodzić od blachy.

Wycofane produkty z Pepco. Można je oddać

Wszyscy klienci, którzy w ostatnim czasie mieli okazję nabyć w Pepco, któryś z wymienionych produktów, mogą go oddać do sklepu. By łatwiej było rozpoznać, o jaki asortyment chodzi, na stronie dyskontu umieszczono szczegółowe zdjęcia towarów. Kilka z nich umieszczamy również poniżej.

„Prosimy o zwrot wspomnianych produktów oraz odbiór pełnej kwoty za ich zakup. Zwrotu można dokonać w dowolnym sklepie Pepco. Paragon nie jest wymagany” – poinformowała firma. Zainteresowani mogą też kierować pytania na adres: [email protected].

To nie pierwszy raz kiedy dochodzi do podobnej sytuacji w znanym sklepie. Bywało, że swoje produkty musiały wycofywać już m.in. Lidl czy Biedronka. Jeśli mowa o Pepco, to sieć w ubiegłym roku ostrzegała m.in. przed zabawką, jaką był pistolet na piankowe pociski z przyssawkami. Niestety do nieprawidłowości dochodzi czasem, pomimo szczególnej troski firm o spełnianie wymogów i standardów. Gdy pojawia się komunikat ostrzegający przed danymi towarami, powinniśmy natychmiast zrezygnować z ich używania. Ignorowanie ostrzeżeń może się skończyć w nieprzyjemny sposób.

