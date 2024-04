Promocje w Lidlu i Biedronce od 22 kwietnia. Kiełbasa na grilla i piwo za darmo na majówkę

Jesteście ciekawi nowych promocji w Lidlu i Biedronce? Obie znane sieci przedstawiły już gazetki ważne od 22 kwietnia, a w nich nie brakuje produktów, które przydadzą się m.in. na nadchodzącą majówkę. Skoncentrowaliśmy się głównie na gratisach, ale nie tylko po nie będzie warto sięgnąć.

Promocje przed majówką w Biedronce

Choć do majówki jeszcze trochę czasu, to już teraz można zrobić zapasy, korzystając z promocji na popularne produkty spożywcze. Większość z nich nadaje się do zamrożenia lub ma wystarczająco długi termin ważności, by przetrwać co najmniej do 3 maja.

W Biedronce od 22 do 28 kwietnia otrzymamy kiełbasę śląską na grilla marki Kraina Wędlin w opakowaniach 550 g. Z kartą Moja Biedronka opakowania dostępne są w ramach 1 +1 gratis, a limit wynosi 6 paczek. Hitem są także piwa sprzedawane w ramach 10+10 gratis – tu jednak tylko 23 i 24 kwietnia. Dotyczy butelek marki Tyskie, Kasztelan i Warka. Istnieje limit 20 sztuk na jedną kartę.

Oczywiście to nie wszystko. Biedronka tydzień przed majówką sprzedaje też czteropak piwa Dębowe w ramach 4 +4 gratis, a do tego napój Coca-Cola w dwupaku lub czteropaku w cenie 6,79 zł za sztukę. Można też zaopatrzyć się w lody na deser za 1 zł oraz sosy do kiełbasek z grilla w ramach 2+1 gratis.

Promocje przed majówką w Lidlu

Jeśli mowa o ofercie Lidla tam oferta do grillowania jest już bardzo bogata. Klienci mogą skorzystać z promocji na kiełbaski roślinne w stylu węgierskim marki Vemondo – drugie opakowanie tańsze o 40 proc. Ponadto w regularnych cenach kupimy m.in. kiełbasę podwawelską, skrzydełka w marynacie, steki z nogi z kurczaka w marynacie, polędwiczki z kurczaka na grilla, steki wołowe, a także ryby typu łosoś, dorsz czy makrela. Do tego wszystkie sosy marki Kania otrzymamy o 20 proc. taniej przy zakupie co najmniej dwóch sztuk.

Jeśli mowa o napojach, które sprawdzają się w czasie majówkowego imprezowania, to skorzystamy z promocji piwnych na Lecha w puszce – dostępny w ramach 5+3 gratis oraz piwo Tyskie 0 proc. – w ramach 3 +1 gratis. Z kolei za 4-pak Pepsi zapłacimy 23,96 zł, a za 2-pak Coca-Coli o pojemności 1 l każda – 8,38 zł.

Ponadto w Lidlu, co najmniej do 24 kwietnia nie zabraknie lodów po 2 zł i 1 zł. Hitem jest też przemysłowy gadżet, czyli przenośna lodówka elektryczna o pojemności 29 l. Tylko od 25 do 27 kwietnia otrzymamy ją o 50 zł taniej. By skorzystać, trzeba aktywować kupon w aplikacji.

Czytaj też:

Tanie masło w Lidlu. Zaoszczędzisz ponad 50 procent, ale tylko przez 1 dzieńCzytaj też:

Biedronka pod lupą UOKiK. Chodzi o zamrożenie cen