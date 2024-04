Artykuły ogrodowe w znanych marketach. Gadżety przydadzą się nie tylko na majówkę

Majówka to idealna okazja do tego, by wyposażyć swój ogród w przydatne sprzęty czy meble. Teraz wiele sklepów proponuje takie artykuły w promocyjnych cenach. Oto co można znaleźć.

Planujecie zaaranżować swój ogród na wiosnę i lato? Być może przed wami poważne prace, które zaplanowaliście na majówkę? Jeśli brakuje wam odpowiednich sprzętów czy gadżetów, warto zajrzeć m.in. do Biedronki lub Lidla. Znane dyskonty oferują szeroki wybór tego typu produktów. Artykuły ogrodowe w Lidlu Z aktualnych katalogów Lidla wynika, że artykuły związane z ogrodem będzie można znaleźć w sklepach stacjonarnych oraz online minimum do końca tego miesiąca. Oczywiście ceny mogą się różnić w zależności od tego, czy dana promocja obowiązuje, czy nie. Do 28 kwietnia warto sięgnąć m.in. po aluminiowe fotele ogrodowe z podnóżkami marki Toronto. Kosztują 269 zł, zamiast 449 zł, czyli aż o 40 proc. mniej. Taka sama zniżka dotyczy markiz bocznych rozsuwanych i zestawu balkonowego ze stolikiem i krzesłami marki Houston. Osoby, które planują sadzić kwiaty lub inne rośliny, mogą skorzystać m.in. z rabatu na ziemię uniwersalną Ryneczku Lidla, w ramach 3 +1 gratis. Hitem są też tanie doniczki w cenach od 3,99 zł za sztukę. Na miłośników ogrodowych dekoracji czekają m.in. tanie kolorowe żarówki LED lub girlandy świetlne – ceny zaczynają się od 6,99 zł. Z kolei zainteresowani konkretnymi pracami mogą zaoszczędzić m.in. na kosiarce spalinowej 3000 W – jest tańsza o 300 zł lub zestawie kluczy nasadowych – taszy o 15 zł. Ponadto hitem jest dmuchane jacuzzi w cenie 1199 zł, zamiast 1499 zł. Tego typu artykułów jest na liście o wiele więcej. Większość rabatów ważne jest maksymalnie do niedzieli. Promocje ogrodowe w Biedronce Swoją ofertę z artykułami ogrodowymi przygotowała też Biedronka. Tutaj promocje obowiązują do 8 maja. Niektóre artykuły znajdziemy w sklepach stacjonarnych, inne głównie online. Wybór jest bardzo szeroki i dotyczy zarówno dekoracji, mebli jak i gadżetów niezbędnych do prac. Aktualnie kupić można m.in. podkaszarkę marki Niteo w cenie 229 zł lub nożyce do żywopłotu i traw w cenie 89,90 zł. Hitem będzie też pilarka za 279 zł czy wąż do podlewania roślin w cenie 49,99 zł. Miłośnicy grillowania mogą sięgnąć po grilla węglowego w cenie 39,99 zł i narzędzia oraz sztućce w cenie 29,99 zł. Jeśli marzycie o stworzeniu idealnego wystroju na balkonie lub na tarasie, możecie skorzystać z rabatów np. na krzesło brazylijskie – tańsze o 57 proc. lub żagle ogrodowe tańsze do 50 proc. Zniżką 20 proc. objęto m.in. hamaki z frędzlami czy fotel Gardenic Porto – kosztuje 159 zł, zamiast 199 zł. Wszystko to czeka na klientów w Biedronce Home, a lista artykułów jest o wiele dłuższa. Czytaj też:

