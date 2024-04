Produkty spożywcze z dostawą w ramach subskrypcji bez limitu. To nowa usługa Amazona

Teraz zakupy spożywcze będą jeszcze wygodniejsze i szybsze. Co ciekawe za dostawę towarów do domu, która zwykle kosztuje sporo, klienci będą mieli szansę płacić mniej. To m.in. dzięki nowej usłudze platformy sprzedażowej Amazon. W USA uruchomiono subskrypcję na dostawy artykułów spożywczych. Ma działać w prosty sposób.

Nowa usługa w Amazon. Na razie tylko w USA

Dobre wieści ogłoszono 23 kwietnia 2024 roku. Nowa usługa Amazon w postaci subskrypcji na dostawy artykułów spożywczych do domu ma działać w Stanach Zjednoczonych w formie nieograniczonej. Gigant znany na rynku, po raz kolejny pokazał, że lubi przekraczać granice technologiczne i zaskakiwać nowymi funkcjami na platformie. „Rzeczywistość jest taka, że wszyscy czołowi gracze od jakiegoś czasu intensywnie konkurują o większy udział w wydatkach na artykuły spożywcze online” – oceniał cytowany przez pymnts.com analityk UBS Michael Lasser.

To dopiero początek nowej usługi i ta będzie dostępna wyłącznie dla członków Prime i klientów korzystającym z karty elektronicznego transferu świadczeń (EBT). Z opcji subskrypcji na dostawy artykułów spożywczych od Amazona można korzystać w ponad 3500 lokalizacjach w USA. Produkty mają by dostarczane nawet w ciągu godziny od złożenia zamówienia. Wartość zamawianych towarów musi wynosić jednak więcej niż 35 dolarów.

Rejestracja do nowej subskrypcji Amazona jest prosta

Każdy członek zainteresowany korzystaniem z nowej subskrypcji na dostawę artykułów spożywczych od Amazona może zarejestrować się do Amazon Prime w ramach abonamentu za 10 dol. miesięcznie. Wcześniej za zamówienia spożywczych towarów trzeba było płacić 6,95 dol. za zamówienia o wartości od 50 do 100 dol. i 9,95 dol. za zamówienia poniżej 50 dol., teraz będzie wychodziło taniej. Przykładowo każdy posiadacz karty EBT otrzyma te same bonusy za 5 dolarów miesięcznie z 30-dniowym bezpłatnym okresem próbnym.

„Naszym celem jest stworzenie najlepszego w swojej klasie doświadczenia związanego z zakupami artykułów spożywczych, czy to w sklepie, czy online. Amazon będzie pierwszym wyborem ze względu na ofertę i wygodę” – zapowiadał cytowany przez finance.yahoo.com Tony Hoggett, starszy wiceprezes ds. sklepów spożywczych w Amazon.

