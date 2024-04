Amazon przegrał w sądzie sprawę o zwolnienie. Związkowcy skarżą się, że podobnych spraw jest więcej

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza ma powody do zadowolenia: Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację Amazon w sprawie reprezentowanej przez niego Magdy Marii Malinowskiej.

Amazon zwolnił członkinię związku zawodowego

Amazon zwolnił kobietę w listopadzie 2021 roku z przyczyn dyscyplinarnych, mimo jej podwójnej ochrony prawnej wynikającej z członkostwa w Prezydium Komisji Międzyzakładowej Inicjatywy Pracowniczej w Amazon oraz z pełnienia funkcji Społecznego Inspektora Pracy.

Sąd pierwszej instancji przywrócił panią Magdę do pracy. Firma się odwołała. Sąd drugiej instancji uznał apelację w całości za bezzasadną. Pozwany pracodawca nie wykazał w sprawie, by powódka dopuściła się jakiegokolwiek zarzutu wskazanego w piśmie rozwiązującym umowę o pracę.

Zdaniem pełnomocnika powódki Piotra Krzyżaniaka „wniesienie apelacji służyło tylko wydłużeniu postępowania. Chodziło o to, aby jak najdłużej odwlec moment powrotu powódki do pracy. Być może pozwana liczyła na to, że do tego czasu związek zawodowy powódki przestanie istnieć. Pełnomocnicy pozwanej regularnie kwestionują liczebność związku, jak i sam fakt jego istnienia. Aktualnie toczą się trzy inne postępowania sądowe OZZ Inicjatywa Pracownicza, w których Amazon kwestionuje nie tylko liczebność organizacji związkowej, ale także jej legalność”.

OZZ Inicjatywa Pracownicza komentuje, że „decyzje sądów pierwszej i drugiej instancji potwierdzają, że polityka firmy Amazon utrudnia działalność związkową i jest zamknięta na dialog ze stroną społeczną, który realnie prowadziłby do poprawy warunków pracy i płacy. Przedstawiciele spółki łamią prawo, aby zastraszyć załogę i zniszczyć związki zawodowe. Wyrok sądu stanowi ważny krok w obronie praw pracowników, pokazując, że próby ograniczania działań związków zawodowych są nieakceptowalne”.

