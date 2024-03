Amazon nie zgadza się z zarzutami UOKiK. Jest reakcja firmy na 31 mln zł kary

Decyzja szefa UOKiK dotyczy spółki Amazon EU SARL z siedzibą w Luksemburgu, która jest jednym z przedsiębiorców sprzedających na platformie Amazon.pl. Wątpliwości wzbudziły praktyki dotyczące wprowadzania w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży, dostępności produktów, terminów dostaw i uprawnień konsumentów dotyczących usługi „Gwarancja Dostawy”. Do UOKiK wpływały sygnały wskazujące na nieprawidłowości w świadczeniu usług w ramach serwisu.

Amazon nie zgadza się z nałożoną karą

- W wydanej wobec Amazona decyzji zakwestionowaliśmy wprowadzanie konsumentów w błąd, w tym praktyki zaliczane do tzw. dark patterns, czyli nakładanie presji na konsumentów przez wyświetlanie licznika czasu, w którym powinno być złożone zamówienie, pomimo braku gwarancji dostawy w tym terminie – wyjaśnił Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Amazon nie zgadza się z decyzją organu. W oświadczeniu spółka napisała ogólne zapewnienia, że „szybka i i niezawodna dostawa szerokiej gamy produktów jest jednym z jej priorytetów” i nieustannie inwestuje w poprawę jakości usług.

„W ciągu ostatniego roku współpracowaliśmy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i zaproponowaliśmy szereg dobrowolnych rozwiązań mających na celu dalszą poprawę doświadczenia klientów podczas zakupów na Amazon.pl. Ściśle przestrzegamy prawa we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność i zdecydowanie nie zgadzamy się z wydaną decyzją i karą nałożoną przez Prezesa UOKiK. Będziemy odwoływać się od tej decyzji” – czytamy dalej.

