Leroy Merlin rozdaje bony na zakupy. Spełnisz jeden warunek, otrzymasz 200 zł

Korzystanie z urodzinowych czy sezonowych akcji specjalnych w znanych sklepach to świetna okazja do zdobycia oszczędności. Gdy ceny są niższe, na zakupach można wydać mniej niż zwykle. Dodatkowe pieniądze warto wtedy spożytkować na inne przyjemności lub zaopatrzenie się w większą ilość niezbędnych drobiazgów. Teraz opłaca się odwiedzić sieć Leroy Merlin. Zapowiedziała, że rozdaje bony o wartości 200 zł.

Bony za zakupy w Leroy Merlin. Aż 200 zł

Leroy Merlin ruszyło z majową kampanią promującą urodzinowe promocje w sklepach. W rozpowszechnianie akcji urodzinowej w zaangażowano ważne osobistości. Mowa tutaj o Mai Popielarskiej oraz Katarzynie Skrzyneckiej, które zobaczymy w humorystycznych spotach.

Klienci, którzy wydadzą w Leroy Merlin minimum 2000 zł, otrzymają bon o wartości 200 zł. Choć na pierwszy rzut oka można mieć wrażenie, że mowa tu o wysokiej kwocie, którą trzeba wydać na miejscu, to warto zwrócić uwagę, że mowa tu o sklepie remontowo-budowlanym, w którym często zaopatrujemy się, będąc w trakcie poważnych inwestycji i pod presją licznych wydatków.

Zaoszczędzone 200 zł w postaci bonu z łatwością wydacie na kolejnych zakupach w Leroy Merlin. Kwotę spożytkujecie m.in. na dekoracje dla domu, a także drobne sprzęty, narzędzia czy farby. Oczywiście bony to nie wszystko, klienci sporo produktów mogą kupić w niższych „urodzinowych” cenach. Zniżki dotyczą m.in. płyt gips-karton, betonu B-30 czy wełny mineralnej.

28.urodziny Leroy Merlin. Można wygrać pieniądze

Akcja promocyjna oraz bony to wciąż nie wszystko. Z okazji urodzin marka organizuje też specjalny konkurs „Wygraj 200 zł w prostych krokach”. Codziennie Leroy Merlin nagradza w nim 3 osoby. By wziąć udział, wystarczy zrobić zakupy w markecie, sfotografować się na tle ścianki z zakupionym produktem, następnie wrzucić zdjęcie lub selfie na kanał Insta Story z oznaczeniem @leroymerlinpolska. Wygrywają najbardziej kreatywne fotografie. Wszystkie promocje rozpoczęły się 26 kwietnia i potrwają do 21 maja.

