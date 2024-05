Willa do wzięcia za darmo. Na miejscu 30 sypialni i sala kinowa

O zdobyciu cennego obiektu za grosze marzy wielu obywateli w Polsce i za granicą. Niektórzy decydują się na ten ważny krok i za bezcen kupują m.in. domy w Chorwacji, Włoszech czy Hiszpanii. Tym razem nadarza się rzadka i wyjątkowa okazja, by zamieszkać w wilii Josepha Goebbelsa. Trzeba jednak być gotowym na spełnienie pewnego warunku.

Cenna willa za darmo. Znajduje się w niedaleko Berlina

Willa byłego i uchodzącego za potwornego kanclerza Niemiec Josepha Goebbelsa jest w utrzymaniu niezwykle droga. Właścicielem obiektu są władze Berlina, te niestety nie chcą dłużej za niego płacić. Właśnie z tego powodu zdecydowano się oddać budynek w dobre ręce. „Każdemu, kto chciałby przejąć ten teren, jestem gotowy przekazać go w prezencie” – powiedział kilka dni temu w berlińskim landtagu Stefan Evers, polityk CDU, który w senacie miasta odpowiada za finanse.

Oferta jest bardzo kusząca. Willa położona jest w spokojnej okolicy nad Jeziorem Bognese 15 km na północ od Berlina. W niej znajduje się 30 sypialni, 40 pokoi biurowych i sala kinowa. Wszystko to dostępne jest za jedyne 1 euro. Tymczasowo obiekt wykorzystywany jest jako Międzynarodowe Centrum Edukacji Bogensee, mieści się tam też restauracja, gdy zmieni właściciela, może zacząć pełnić inną funkcję. Zanim zdecydujecie się na zostanie nowym właścicielem, musicie jednak wziąć pod uwagę ważny haczyk.

Willa Goebbelsa za darmo. Jest haczyk

Choć willa w Niemczech za darmo to świetna oferta, trzeba wziąć pod uwagę wysokie koszty utrzymania. To niejedyna kwestia. Władze samorządowe boją się, że nieruchomość trafi w ręce neonazistów, dlatego podjęły konkretne działania i mają dokładnie sprawdzać zainteresowanych. Jeśli nie znajdzie się dobry ochotnik, który wykorzysta obiekt do słusznych celów, ten może zostać rozebrany. Wspomnianej opcji władze Berlina chciałby uniknąć, bo rozbiór może kosztować nawet 50 mln euro.

Nowy właściciel musi z kolei ponieść koszty remontu, które oszacowano na 350 mln euro. Stan nieruchomości nie jest najlepszy. Poinformowano, że choć podłoga się trzeba, to boazeria czy okna niebawem będą wymagać wymiany. Koszty tego typu trzeba ponieść samodzielnie.

