Znalazł gazetkę z hipermarketu sprzed 20 lat. Gdy zobaczycie ceny, nie uwierzycie własnym oczom

Dziś Polacy regularnie narzekają na ceny produktów w sklepach. Od długiego czasu w kość daje nam inflacja, a do tego od kwietnia 2024 roku powrócił zerowy VAT na żywność. Czy rzeczywiście mamy się aż tak źle i kiedyś było lepiej oraz taniej? Można to wywnioskować na podstawie starej gazetki znalezionej przez jednego z mężczyzn. Użytkownik Wykopu Vandal83 pokazał, jak wyglądało to 20 lat temu w sklepach sieci Real.

Znalazł gazetkę promocyjną sprzed 20 lat

Real to sieć dobrze znanych niegdyś niemieckich hipermarketów. Dziś nie znajdziemy ich już na naszym rynku, bowiem wszystkie zostały przejęte przez francuski brand Auchan. Po tym, jak do sieci trafiła stara gazetka promocyjna sprzed 20 lat, można być w szoku, ile kosztowały wtedy produkty.

Na pierwszej stronie oferty widzimy tzw. produkty tygodnia. Znajduje się tam butla 5-litrowej wody niegazowanej, ser żółty, schab wieprzowy, proszek do prania Vizir oraz odkurzacz. Okazuje się, że wszystkie ceny wcale były niskie, zwłaszcza że minimalne wynagrodzenia w roku 2004 wynosiły o wiele mniej niż teraz. „Wszyscy tak narzekają na inflację a w Biedronce teraz schab połowę taniej niż 20 lat temu” – napisał mężczyzna, który opublikował gazetkę Reala.

Takie były ceny w Realu 20 lat temu

Ze starej gazetki promocyjnej Reala pochodzącej z 2004 roku wynika, że schab wieprzowy bez kości kosztował w promocji 17,95 zł, a bez niej było to 21,95 zł. Okazuje się, że tamtejsze ceny były mocno zbliżone do tych, które mamy teraz. Jeśli mowa o wspomnianym mięsie dziś, oscylują w granicach od 20 do 23 zł. Przeglądając gazetki Auchan, zobaczymy, że w promocji w ostatnich miesiącach ten produkt można było dorwać nawet za 8 zł/kg.

Przeglądając gazetkę Reala z roku 2024, można zrozumieć m.in., jak bardzo przez lata staniało mięso. Kiedyś można było je uznać za prawdziwy towar luksusowy. Warto dodać, że pensja minimalna 20 lat temu wynosiła 824 zł brutto, podczas gdy dziś jest to 4242 zł brutto, a od lipca ma być 4300 zł. Okazuje się, że każdy Polak dziś za najniższą krajową może kupić kilka razy więcej schabu bez kości niż 20 lat temu.

Niestety nie wszystko jest tańsze. Inaczej sprawa wygląda jeśli chodzi, chociażby o ryby. Za łososia norweskiego wędzonego na zimno w promocji w Realu płaciło się 29,90 zł, a dziś w Auchan jest to około 107,99 zł. Z kolei za wodę o pojemności 1,5 l płaciło się tylko 0,49 zł. Cena pomidorów w promocji to 2,99 zł za kg, a litra oleju roślinnego 3,29 zł. Proszek w opakowaniu 3 kg Vizir kosztował z kolei 14,95 zł, a za ser żółty 1,19 zł za 100 g. Hitem były też jajka – 15 sztuk za 3,99 zł. Bez promocji bywało nieco drożej, ale różnica nie wynosiła sporo.

W gazetce, którą można zobaczyć na profilu Vandal83 w serwisie wykop.pl widać nie tylko artykuły spożywcze, ale też przemysłowe. Ich ceny to prawdziwa kopalnia wiedzy dla dzisiejszych konsumentów. Co sądzicie o tych różnicach?

Czytaj też:

Auchan nie jest już najtańszym sklepem w Polsce. Jest nowy liderCzytaj też:

Czarny Lidlomix z limitowanej serii to hit. Lidl sprzedaje go teraz o 500 zł taniej