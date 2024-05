Ta promocja w Hebe to hit. Odżywka do włosów kultowej marki za grosze

Robicie zakupy w Hebe? Mowa tu o drogerii niemal tak popularnej jak jej konkurent Rossmann. Na co dzień znajdziemy w niej nie tylko kosmetyki do makijażu, ale też wiele innych związanych z pielęgnacją ciała czy włosów. Ponadto nie brakuje asortymentu przemysłowego i chemii gospodarczej. W katalogu promocyjnym ważnym do 22 maja zobaczycie wiele konkretnych hitów. Na szczególną uwagę zasługuje jeden z nich.

Promocja w Hebe. Ta odżywka to hit

W ramach najlepszych okazji w Hebe w drogerii znajdziemy przecenioną odżywkę do włosów kultowej polskiej marki Tołpa – wiele klientek docenia ją za wysoką jakość i dobry skład kosmetyków. Mowa o produkcie z serii Hair Rituals o pojemności 175 ml. Teraz kosztuje ona 24,99 zł, zamiast 29,99 zł. Sieć deklaruje, że to najniższa cena proponowana w ciągu ostatnich 30 dni.

Wspomniany produkt Tołpa pozwala uzyskać na włosach efekt laminacji. Marka zapewnia, że dzięki niej będziemy cieszyć się wygładzeniem oraz blaskiem. W składzie znajdziemy m.in. kwas hialuronowy, ceramidy czy kwas mlekowy. A wszystko to daje długo utrzymujący się i delikatny zapach.

Nie tylko odżywka to hit. Hebe przeceniło 250 produktów

Hebe przeceniło w ostatnim czasie łącznie 250 produktów związanych z pielęgnacją włosów. Z katalogu promocyjnego wynika, że część z nich była dostępna w promocji do 15 maja, z kolei druga grupa produktów będzie tańsza od 16 do 22 maja. Oznacza to, że na tańsze zakupy mamy jeszcze tydzień.

Po co jeszcze można teraz sięgnąć? Tańsze będą m.in. kosmetyki do włosów z serii pielęgnacji japońskiej. Przykładowo nawilżająco-odżywczy szampon Essences kupimy w cenie 49,69 zł, zamiast 69,99 zł. Tańszym hitem będzie keratyna Nadeshiko w cenie 17,99 zł, zamiast 29,99 zł.

Przeceniono też kosmetyki z serii pielęgnacji naturalnej, w której znalazła się m.in. marka Tołpa. Ponadto tańsze są artykuły przeznaczone do pielęgnacji profesjonalnej marki Luxiliss, Alma czy Cllimplex. Nie brakuje też kosmetyków idealnych do stosowania w salonach fryzjerskich np. kremu do włosów Biacre Curl czy kuracji Olaplex Hair Perfector – kosztuje 102 zł, zamiast 129,90 zł.

