Umowa o dzieło – co to za umowa? Sprawdź, czy jest korzystna

Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna, która wypada najkorzystniej pod kątem finansowym dla wykonawcy dzieła. Nie jest ona oskładkowana, w przeciwieństwie do umowy-zlecenie, dlatego osoba, która podpisuje z daną firmą umowę o dzieło, może zarobić więcej niż w przypadku UZ. Nie przysługują jej jednak żadne przywileje w związku z wykonaną pracą. Czy opłaca się zawrzeć umowę o dzieło?

Na czym polega umowa o dzieło?

Umowa o dzieło to jedna z umów, które pracodawca może zawrzeć z osobą z zewnątrz, by wyświadczyła dla niego konkretne usługi. Warto podkreślić, że nie jest to umowa, która może zastąpić umowę o pracę. Firma, która zatrudnia jakąś osobę na podstawie umowy o dzieło, nie może oczekiwać od niej świadczenia pracy w siedzibie firmy, a także wykonywania powierzonych obowiązków w konkretnych godzinach pracy. Może jedynie określić termin wykonania dzieła, a także sposób jego odbioru.

Czym umowa o dzieło różni się od umowy-zlecenie?

Umowa-zlecenie podlega oskładkowaniu, co oznacza, że firma musi odprowadzić od niej składki społeczne, czyli emerytalne, rentowe, chorobowe. Dzięki temu zleceniobiorca jest ubezpieczony, ale oznacza to też, że otrzymuje mniejsze wynagrodzenie.

Umowa o dzieło nie podlega oskładkowaniu. Nie jest objęta ubezpieczeniem społecznym, czyli nie są odprowadzane od niej składki emerytalne, rentowe, chorobowe. Wykonawca dzieła otrzymuje za to wyższe wynagrodzenie niż zleceniobiorca.

Zalety umowy o dzieło

Do zalet umowy o dzieło należy przede wszystkim jej elastyczny charakter. Na mocy umowy wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania dzieła w konkretnym terminie, ale nie musi tłumaczyć się z tego, kiedy je wykonuje ani w jakim miejscu.

Wady umowy o dzieło

Umowa o dzieło niczego nie gwarantuje wykonawcy. Jeśli firma zaproponuje zawarcie umowy o dzieło, trzeba pamiętać, że taki pracownik nie będzie miał ubezpieczenia zdrowotnego ani społecznego, nie będzie mu przysługiwał urlop wypoczynkowy. Umowy o dzieło nie wliczają się też do stażu zatrudnienia, co wpływa na przyszłą emeryturę.

