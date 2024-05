Kobiety kochają te promocje w CCC. Buty na lato kupisz o 25 proc. taniej

CCC to jedna z najbardziej znanych sieci obuwniczych w Polsce. Od lat konkuruje z nią m.in. niemiecki Deichmann, który wybierany jest przez klientów podobnie często. Punkty tych sieci można znaleźć w wielu galeriach handlowych w całym kraju, a oferty dostępne na miejscu i online są wyjątkowo bogate. Od czasu do czasu organizowane są specjalne promocje. Wyjątkową pochwaliło się teraz polskie przedsiębiorstwo.

Promocja na buty w CCC

CCC ma promocję ważną do 2 czerwca. Aktualnie każdy klient, który kupi produkty z konkretnych kategorii, zapłaci o 25 proc. mniej za drugą parę butów. Można wybierać spośród klapków, sandałów i espadryli. Czy dało się trafić lepiej? Chyba każdy przyzna, że to właśnie te rodzaje obuwia będą królowały w najbliższych miesiącach. Jeśli macie w planach odświeżenie swojej garderoby, to idealna okazja, by zaoszczędzić na zakupach.

Rabat proponowany przez CCC odliczony jest od wartości tańszej pary z wybranych dwóch. Rozkładany jest na wszystkie buty letnie dostępne w koszyku. Szczegóły na temat akcji można znaleźć m.in. w regulaminie sieci dostępnym na stronie internetowej. Co najważniejsze zniżkami objęto buty z najnowszych kolekcji. Promocja ważna jest także stacjonarnie.

Specjalne zasady promocji przygotowano dla klubowiczów CCC. Każdy, kto posiada kartę lojalnościową, może też zapłacić o 20 proc. mniej przy zakupach za minimum 99 zł. Zniżkami objęto też wybrane torby – te będą tańsze do 27 maja.

Tanie buty na lato w CCC. To można kupić

Na liście hitów na lato przecenionych w CCC znajduje się wiele par butów damskich, męskich i dziecięcych. Bestsellerem z nowej kolekcji będą m.in. czarne sandały Jenny Fairy, które sprawdzają się m.in. podczas ważnych uroczystości jak wesela czy komunie. Kosztują 129,99 zł, ale do tego należy doliczyć aktualny rabat.

Dla dzieci oferowane są m.in. skórzane sandały z serii Lasocki Kids w cenie 129,99 zł lub nawet 109,99 zł w zależności od modelu i koloru. Hitami dla kobiet będą m.in. klapki skórzane marki Badura lub eleganckie klapki na szpilce Gino Rossi.

Ponadto uwagę warto zwrócić na niekwestionowany hit, czyli klapki Inblu w cenie 119,99 zł w różnych wariantach kolorystycznych. Mężczyźni z kolei mogą sięgnąć m.in. po sportowe klapki basenowe Mexx w cenie 79,99 zł. Nie brakuje też eleganckich sandałów od Go Soft czy Lanetti oraz skórzanych klapków Badura w cenie 129,99 zł. Od każdej z podanych kwot można aktualnie odliczyć 25 proc. zniżki przy zakupie dwóch par.

Jeśli szukacie podobnych promocji w innych sklepach. Zwracamy uwagę, że aktualnie w Deichmann wciąż trwa akcja z okazji Dnia Matki. Z kodem: „MAMY15” zapłacimy o 15 proc. mniej przy zakupach za minimum 200 zł.

Czytaj też:

Znana marka sportowa wchodzi do Lidla. Produkty kupisz od 29 majaCzytaj też:

Przeceny już nie w sieci. Popularna sieć zamyka e-sklep. Co ze stacjonarnymi?